MTK-Hungária U19 –

Fehérvár FC

0-2

A téli felkészülés érdemi részét egy hete kezdő fehérvári lányok máris mérkőzéssel színesítették a tréningekkel teli szürke hétköznapi feladatokat. Mint ahogy nyáron is, most is az MTK fiataljai ellen meccseltek a vidis hölgyek a felkészülés elején.

A szombat délelőtti találkozón az állóképesség fejlesztése volt a fókuszban, mindenki közel azonos mennyiségű játékpercet kapott. Aki nem futballozta végig a mérkőzést, azoknak külön futóprogramot is teljesíteniük kellett.

– Nem úgy léptünk pályára, hogy nekünk minden áron nyerni kell. A két gól mellett így is volt három-négy lehetőségünk a gólszerzésre, kapufát is lőttünk – mesélte Andorka Péter, a Simple Női Ligában féltávnál a 11. helyen álló Fehérvár FC vezetőedzője. – A lányok hozzáállásával maradéktalanul meg voltam elégedve. Kiemelném Szabó Bernadett játékát. Két gólt is rúgott átlövésből, emellett remekül játszott irányító középpályásként. Meg voltam elégedve a nálunk tréningező felcsúti lányokkal is, Németh Virág végigjátszotta a meccset, Jánoska Mirella egy félidőt kapott. Az U16-ból felkerült védekező középpályás Zuggó Bogi nem volt megszeppenve, jól kezelte a labdát, kommunikált, jól mozgott a pályán – értékelt a tréner.

A Vidi több kulcsembere nélkül is uralta a játékot. Szehofner Vivien térdsérülése után még nem bevethető. Jánosi Ninetta szemét műtötték nemrég, nem futballozhatott a tűző napsütésben, míg Földvári Fanni ugyancsak térdbántalmakra panaszkodott, sérülése nem súlyos. Kántor Krisztina pedig betegség miatt hiányzott. A szombaton 14 órakor kezdődő, Budaörs elleni felkészülési mérkőzésen azonban már többen visszatérhetnek a pályára.

– Güriznek a csajok, mindenki teszi a dolgát, de még sok a játékukban a technikai és taktikai hiba. Ezeket javítjuk a jövőben - mondta Andorka Péter.