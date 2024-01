Január 14-e óta edzőtáborozik a Puskás Akadémia Spanyolországban. Ez idő alatt a kemény tréningek mellett a csehek elleni mérkőzésig két találkozót vívott Hornyák Zsolt együttese. Az első összecsapáson a dán Aarhus ellen készült a PAFC, a pörgős, gólgazdag találkozón végül 3-3-al zártak a felek. Ezt követően az amerikai MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps következett. Itt már a védelem sokkal jobban zárt, a nevesebb ellenfél ellen még csak gólt sem kaptak a Fejér vármegyeiek, a fiatal Vékony Bence és Jakub Plsek találatával 2-0-ás felcsúti győzelem született.

– Az első mérkőzés kemény volt, magas tempót diktált az Aarhus, a dán játékosok erősek voltak és a labdával is jól bántak, remek teszt volt számunkra az a találkozó. Mindenki jól teljesített nálunk, nem lehetünk elégedetlenek a 3-3-as döntetlennel. A Vancouver ellen már nagyobb figyelmet fordítottunk a taktikára, a kanadai csapat labdarúgói között voltak kifejezetten gyorsak is, akikre oda kellett figyelnünk, a végén pedig sikerült két gólt is szereznünk – nyilatkozta a Puskás honlapjának Patrizio Stronati.

Harmadszorra a cseh élvonalbeli bajnokságot vezető Sparta Praha ellen lépett pályára a Puskás Akadémia. Ezen a találkozón mezőnyjátékkal kezdtek a felek, majd tizenöt percet követően a PAFC villant meg először Komáromi főszereplésével. A fiatal középpályás egy bombát eresztett kapura, de Jensen Peter Vindahl védett, majd kicsivel később Puljic-Komáromi volt a labda útja, a portás utóbbi beadását tisztázta, a labda Favorov elé került, aki a kapusba lőtt. Komáromi ezt követően sem vett vissza, pár perccel ezt követően a felső lécet találta telibe. A magyar lehetőségek után a csehek is megmutatták, miért listavezetők hazájukban, Michal Sevcik közeli próbálkozását Markeknek kellett hárítania, majd Ladislav Krejci kísérlete pedig a kapufán csattant. A 35. percben feljegyezhettük az első gólt is, sajnos prágaiak szerezték, Matej Rynes szerencsésen megszerezte a játékszert, majd azt a kapu jobb alsó sarkába lőtte, 0-1. Az első félidő csattanója ki másé, mint a remekül játszó Komáromié lehetett volna, a felcsúti játékosa ziccerben kilépve már a kapust is kicselezve már túl volt a nehezén, ám labdája ismét kapufát talált, a gólvonalról pedig a védők tisztázni tudtak.

A második játékrészt a Sparta kezdte jobban, a 49. percben Tomas Wiesne hozta játékba Rynest, aki védhetetlenül bombázott a kapuba, 0-2. Fölénybe kerültek a csehek, sokszor csak Markek bravúrján múlott az, hogy nem növelte előnyét a Prága. A 60. perctől folyamatosan frissítette csapatát Hornyák Zsolt, ismét több fiatal kapott játéklehetőséget. A folytatásban az eredmény azonban már nem változott, így a Puskás Akadémia vereséggel zárta a spanyolországi edzőtábort.

Puskás Akadémia FC – AC Sparta Praha 0-2 (0-1)

A Puskás Akadémia összeállítása: Markek – Maceiras, Golla (Szolnoki 72’), Stronati (Pál 72’), Ormonde-Ottewill (Markgráf 81’) – Favorov (Batik 60’), Plsek (Ominger 57’), Vékony (Nissilä 46’) – Komáromi (Corbu 81’), Nagy (Mondovics 70’), Puljic (Gruber 60’)

Gól: Rynes (35., 49.)