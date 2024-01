Nem jutott hosszú pihenő az első osztályú kluboknak, hiszen december 17-én még fordulót rendeztek az OTP Bank Ligában. A felcsúti keretnek tíz nap pihenő jutott, ezt követően a labdarúgók edzésterv szerint mozogtak már, hogy a január 4-én startoló közös felkészülésre minél jobb állapotba kerüljenek. Hornyák Zsolt is kihasználta a rövid pihenőt, családja társaságában szelte a havat síléceken.

– A családommal töltöttem az ünnepeket, elmentünk síelni, a lányomat tanítgattam jómagam, valamint egy oktató is. Hazai környezetben töltődtem fel. Személy szerint én annyit nem síeltem, régebben profi játékosként tilos volt a sérülésveszély miatt, majdnem húsz évig nem űztem, most már szabad számomra is, egy napot azért töltöttem síléceken én is – nyilatkozta lapunknak Hornyák.

A 2023-as éve a Puskás Akadémiának a kiegyensúlyozottságról szólt, hiszen ha csak a szilárd számokat nézzük meg, a 2022/2023-as idényt a negyedik helyen zárta az együttes, míg a mostani őszi félszezont is ebben a pozícióban fejezték be a felcsútiak. Az év értékelése kapcsán a vezetőedző kiemelte, a klubsikerek mellett nagy büszkeség az, hogy Nagy Zsolttal a soraiban a magyar válogatott egyenes ágon jutott ki az Európa-bajnokságra.

– 2023-as sikerektől egyből a magyar válogatott kijutása az Európa-bajnokságra jut eszembe, egy játékosunk aktívan ott tudott lenni a csapatban Nagy Zsolt személyében. A magyarországi embereknek ez egy óriási dicsőség és siker volt, ugyanúgy átéltem ezt az örömöt, mint mindenki. Nagyon fontos ez a kijutás a magyar focinak, látszik, hogy jó játékkal ott tudunk lenni egyenes ágon a kontinenstornán, a Puskás Akadémiának pedig dicsőség, hogy ennek részese lehetett egy játékosunk. Klubszinten örülök a stabil teljesítményünknek, a tavalyi és az idei szezonban is kiegyensúlyozottak voltunk, eredményben talán a mostani félszezonban még többet is elérhettünk volna, de maximálisan elégedett vagyok, hiszen a csapat felfelé ívelő pályán van. Jó focit igyekszünk játszani, persze voltak olyan mérkőzések, amelyek kevésbé sikerültek. De ha az utolsó éveket nézzük, stabil játékot hoztunk, amellyel fel tudtuk magunkat tornázni a magyar bajnokság legjobb csapatai közé.

A Puskás Akadémia 17 fordulót követően 28 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll az OTP Bank Ligában. A felcsútiak mérlege hét győzelem mellett hét döntetlen és mindössze három vereség. Utóbbi mutatóban az együttes holtversenyben az első az NB I-ben, ilyen kevés vereséggel egyedül a Paks áll. A húsz kapott gól pedig a második legkevesebb a mezőnyben.

– Az ősz folyamán gyűjthettünk volna talán négy ponttal többet, ezek a kezünkben voltak. Itt két mérkőzésre gondolok, az egyik az Újpest elleni, a másik pedig a Fehérvár elleni találkozó. Mindegyiket megnyerhettük volna, utóbbi csapat ellen 1-0-ás vezetésnél az utolsó percekben csúszott ki a győzelem a kezünkből, a lila-fehérek ellen pedig 3-1-re vezettünk, majd a második félidőben két gólt kaptunk, ezek miatt mondom, plusz négy ponttal előrébb is állatnánk a tabellán. Ha a csapat játékát nézem, kilencven százalékban meg vagyok elégedve, a fél szezon még hátra van, az elhullajtott pontokat vissza lehet még hozni.

Az őszi szezon kapcsán arra kértem a szakvezetőt, emelje ki azokat a mérkőzéseket, amelyeken a legelégedettebb volt, valamint azt, amelyiken a legrosszabb teljesítményt nyújtotta a gárda.

– A legjobb meccset a Ferencváros ellen játszottuk a kupában, bár kiestünk, de nagy tempójú, színvonalas találkozót láthattak a nézők. Ehhez kellett mindkét csapat nagyszerű teljesítménye, sajnos a hosszabbítás ráadásában egy tizenegyessel búcsúztunk. A leggyengébben a kecskeméti mérkőzésünk sikerült, két buta büntetővel kerültünk hátrányba, jogosan kaptunk ki.

A tavaszi sikereket télen kell megalapozni. A Puskás Akadémia vasárnap kel útra a spanyolországi edzőtáborba, ahol három edzőmérkőzés is vár majd a felcsútiakra. Hornyák Zsolt szerint a szezon végkimenetelét nagyban befolyásolja majd a február, ahol öt bajnoki vár majd a csapatokra. A cél az első három hely valamelyikének megszerzése.

– Egy jó felkészülést kell csinálnunk, a február nagyon fontos lesz minden csapat számára, sok tétmérkőzésünk lesz, ha sok pontot gyűjtünk ebben az időszakban, akkor a végelszámolásnál ott lehetünk az első három között. Ez egy nagyon vékony jég, hiszen a középmezőny nagyon keskeny, a februári mérkőzések mindenki számára fontosak lesznek – mondta Hornyák, majd kitért az edzőtáborra. – Marbellára költözünk két hétre, ott már technikai és taktikai felkészülésen lesz a hangsúly, három edzőmérkőzést játszunk majd. Nem tervezünk nagy játékosmozgást a télen, minden poszton megvagyunk a tapasztalt játékosokkal és fiatalokkal egyaránt. Egy-két játékos érkezése és távozása persze elképzelhető, de túl nagy mozgás nem várható. 2024-ben nem bánnám, ha mindenkit megelőznénk, edzőként nem is mondhatok mást. A dobogót egy jó kezdéssel meg szeretnénk célozni, az első mérkőzésünket pont a Paks ellen játsszuk idegenben, biztos nem lesz egyszerű, de riválisunk, aki ráadásul felettünk, az első helyen telelt. Ha februárunk jól sikerül majd és olyan stabil játékost nyújtunk, mint ősszel, akkor reális lehet a dobogó.