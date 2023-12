- Nagyon boldog vagyok, hogy győzelemmel fejeztük be az őszi szezont, ráadásul a listavezető ellen sikerült nyernünk - fogalmazott Kenan Kodro, a Fehérvár FC legeredményesebb játékosa, aki 11 találatával vezeti az OTP Bank Liga góllövőlistáját. - Külön öröm számomra, hogy két gólt is sikerült szereznem, de ami a legjobb volt, az a csapat teljesítménye. Mindenki a maximumot nyújtotta és a második félidő elején egy rövid periódust nem számítva végig uraltuk a meccset. Fontos volt, hogy már az első percben megszereztük a vezetést, megadta a gyors gól a meccs alaphangulatát. Annak is nagyon örülök, hogy 11 gólt sikerült szereznem ebben az őszi szezonban. Nem kezdtük jól a bajnokságot és talán az elején kevesen gondolták, hogy a dobogón fogjuk tölteni a téli szünetet, de mi végig bíztunk magunkban és egymásban. Fontos volt az is, hogy a szurkolóink végig mellettünk álltak, közösen értük el ezt a szép sikert. A tavaszi idénnyel egyelőre nem szeretnék foglalkozni, most az a legfontosabb, hogy mindenki kipihenje magát a szünetben, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő év a számunkra.