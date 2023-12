A második negyed Balogh Máté szépen kivitelezett triplájával kezdődött, mellette Vojvoda Dávid is betalált, így nyomban az Albánál volt az előny, 26-22. Mindez akkor vált még biztosabbá, amikor Vojvoda kintről is beszórt egy hármast, 30-22. A vendégek pedig a 14. percben voltak először eredményesek ebben a játékrészben, Amorie Archibald triplájával, míg a Fehérvár Philmore kosarával 11 pontos különbséget kovácsolt, 36-25. Ez a fór azonban hamarosan fogyni kezdett, Archibald szorgosan érte el a pontokat, és feljöttek hatra a kék mezesek, 37-31. A folytatásban is némi zavar támadt hazai oldalon, és nem véletlenül jött fel egy pontra a Sopron. Szerencsére Anthony Roberts pontosan célzott, így elmaradt az egalizálás, de a szünetre így is elég szűk, egypontos előnnyel mehetett az Alba.

A pihenő után újfent Philmore volt az, aki 2+1-es dobásával megnyugtatta a kedélyeket, majd Dickey a palánk alól süllyesztett a kosárba egy duplát, 45-39. Átállt az Alba emberfogásra, és a játékosok a pálya minden szegletében követték embereiket, akik nem is tudtak ekkor igazán értékelhető akciót vezetni. Akárcsak az előző negyed elején, ezúttal sem találtak gyűrűbe a vendégek, csupán a 26. percben, ezzel szemben a fehérváriak szépen termeltek, és több mint húszra hízott előnyük, 60-39. Ezután Jason Barnett kapott Siyani Chamberstől egy „forintos” labdát, és alley-oop-al rántotta a gyűrűbe a labdát. Hasonló figurával próbálkozott Roberts és Barnett a játékrész végén, ez nem jött be, cserébe Zubillaga látván ezt majd felrobbant a méregtől a vonal mellett…

A negyedik negyed kezdetén még megkísérelt közelebb férkőzni ellenfeléhez az SKC, ám ehhez egyrészt fogytán volt állományuk, és ezzel párhuzamosan az erejük is kevesebb lett, így nem veszélyeztették az Alba szeptember óta tartó hazai veretlenségi sorozatát.