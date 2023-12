Hydro Fehérvár AV19 – HC Tiwag Innsbruck – Die Haie 5-3 (0-1, 1-1, 4-1)

Székesfehérvár, 2065 néző. V.: Nikolic, Piragic, Snoj, Váczi

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Magosi, Hári, Kuralt – Falus, Stipsicz, Leclerc 1 (1), Bartalis 1 (1), Mihály 1 – Csollák, Atkinson (1), Vértes 1 (1), McGauley (1), Terbócs 1 – Fekete, Blasko, Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Innsbruck: Gratzer – Halbert, Krogsgaard, Shaw, Mackin 1, Green – Lattner, Albano, K. Roy 2 (1), Rockwood (2), Peeters (1) – Jakubitzka, Steffler, Bär, Ludin, Winkler – Kerber, Mader, Ulmer, Ploner. Vezetőedző: Mitch O’Keefe.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 45-41.

A Volán pénteken hátrányból fordítva az utolsó harmadban megnyerte a Villach elleni rangadót, így sikerrel a háta mögött várhatta az újabb fontos derbit. A szombati ellenfél, az Innsbruck jól kezdte a bajnokságot, de ezt követően hullámzóbbá váltak, a mérkőzés előtt a nyolcadik helyet foglalták el a tabellán. A Fehérvár sikere ellenére nehéz helyzetből várhatta a mérkőzést, hiszen a pénteken visszatért Laberge ismét kidőlt, helyette Fekete Alex és Jan Blasko kapott lehetőséget a FEHA19 együtteséből.

Jól kezdett a Volán, sorra jöttek a hazai lehetőségek, Gratzer nem unatkozott az osztrákok kapujában. A legnagyobb lehetőség talán Campbell előtt adódott, aki egy szépen kijátszott akciót követőn lőhetett tisztán középről, de a hálóőr védett. A túloldalon Csolláknak kellett rendre „pofoznia” az egyik innsbrucki támadót, majd McGauley került helyzetbe, de ez is kimaradt. Abszolút uralták a meccset a kék-fehérek, Leclerc ugorhatott ki a harmad derekán, de a ziccer kimaradt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, Mihály lábát húzták ki a saját kapujánál, a síp néma maradt, az Innsbruck pedig élt a lehetőséggel Kevin Roy révén, 0-1. Négy perccel a szünet előtt kissé elszabadultak az indulatok, Leclercet rántották le „szabályosan”, majd Bartalis ütközött az egyik vendég védővel, ezt követően pedig a magyar támadóra rontott három osztrák, a lökdösődéshez pedig mindkét oldalon csatlakoztak a társak. Az utolsó másodpercekre is jutott egy hatalmas fehérvári lehetőség, Kuralt a kapu előtt nem tudta ellőni Gratzer mellett.

A második játékrészből még három perc sem telt és sikerült egyenlíteni, Atkinson lódult meg a jobb szélen, bevitte a kapu mögé, majd középre tálalt Vértes alé, aki közelről nem hibázott, 1-1. Nem sokáig örülhettek a hazai hívek, Horváth adta el a kapu mögött a korongot, Kevin Roy pedig köszönte szépen és belőtte az üres kapuba, 1-2. Kellett néhány perc, mire a pofonból felkelt a Fehérvár, majd Leclerc és Bartalis lódult meg, utóbbi ziccerét fogta Gratzer. Négy perccel a harmad vége előtt McGauley cselezte át magát szépen a védelmen, de lövését botossal kitolta a hálóőr. Majdnem kétgólosra hízott a hátrány, ugyanis Winkler ugrott ki, de Mihály utolérte és lövés előtt még szerelni tudta.

Kicsivel több négy perc telt el a harmadik harmadból, amikor egyenlített a Hydro Fehérvár AV19. Több kihagyott lehetőség után McGauley ugratta ki Terbócsót, aki a kapussal szemben lendületből szépen felvarrta a felső sarokba, 2-2. Nem állt meg a Fehérvár, emberelőnybe megszerezte a vezetést is, Leclerc közelről tessékelt be egy korongot, 3-2. Kiegyenlítetté vált a játék, nyomott az Innsbruck az egyenlítésért, de szerencsére gólt a kék-fehérek szereztek, Mihály emelte fel fonákkal közelről a jobb felsőbe, 4-2. A végén levitte kapusát az osztrák gárda, és sikerült is szépíteniük Mackin révén, 4-3. Mielőtt azonban vérmesebb reménye lehetett volna az Innsbrucknak, Bartalis szerzett korongot, majd az üres kapuba lőtt, ezzel eldöntve a három pont sorsát, 5-3.