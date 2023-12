A Debrecen pocsékul kezdte az idényt, de az elmúlt fordulókban egyre jobban összeállt a hajdúságiak játéka. A FEHA19 és a DEAC egyaránt húsz ponttal áll a tabella nyolcadik, illetve kilencedik helyén, a tét nem kicsit, hiszen egyik gárda sem akar túlzottan lemaradni a középmezőnytől. A fehérváriak nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a Hydro Fehérvár AV19 gárdánál is sok a sérült, valamint az U21-es gárdában is több hiányzó van.

– Az egész szervezet számára nehéz a mostani helyzet, mert szorosan együttműködünk az U21-es csapatunkkal is, akiknek ugyancsak vannak sérültjeik, szóval onnan sem nagyon tudunk felhozni játékosokat. Természetesen segíteni akarunk az ICE ligában játszó csapatnak is, fontos a játékosainknak, hogy beleszagolhassanak egy magasabb szintű bajnokság légkörébe. Őszinte leszek, nem tudom milyen kerettel utazunk pénteken majd Debrecenbe. Remélem lesz elég játékosunk és annak megfelelő taktikára építjük majd a játékunkat – mondta Anatoli Bogdanov a fehérváriak honlapjának. – A legutóbbi néhány meccs olyan volt nekünk, mint egy párharc a rájátszásban. Hívhatjuk hatpontos mérkőzésnek vagy rájátszásnak, mindegy is. A tabellán hozzánk közel álló csapatok ellen szerzett pontok azok, amikért nagyon meg kell harcolnunk. A Debrecen számára talán kissé döcögősen indult a szezon, de mindig azt mondtam, hogy ebben a ligában nagyon szoros a verseny. Nincs nagy különbség a csapatok között és bárki meg tud verni bánkit. Ennek egy remek példája az, hogy Debrecen legutóbb legyőzte a Gyergyót, szóval tényleg bármi megtörténhet. Ismét a legjobb játékunkra lesz szükség, 60 percen keresztül koncentrálnunk kell, a legjobbunkat kell nyújtanunk ahhoz, hogy pontokkal térjünk haza.