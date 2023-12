A Börgöndi úti sporttelephez közel eső étteremben a Volán Fehérvár sportolói és edzői mellett a klub működését segítők képviselői is együtt búcsúztatták az évet Vörös Zsuzsanna szakosztály-igazgatóval és Tóth Istvánnal, az Alba Volán SC elnökével.

– Ebben az évben, de inkább jövőre elkezdődik az a generációváltás, ami 10-12 évente megtörténik. Legutóbb 2010-ben volt váltás Demeter Bencével, Kovács Saroltával. Úgy gondolom, hogy a 2024-es olimpia után a fiatalokra számíthatunk, ők lesznek azok, akik az Alba Volán SC öttusa-szakosztályának hírnevét öregbítik tovább – vélekedett a fehérvári öttusáért – több, mint három évtizede dolgozó Tóth István. – Nem volt egyszerű ebben az évben a Magyar Öttusa-szövetség területén sem a munka, egyrészt az eredmények sem olyanok, másrészt a belső civakodás sem tett jót, reméljük, ezt a hétfői közgyűléssel és az új választással sikerült lezárni. Hiszen mindenkinek arra van szüksége, hogy tisztességes, normális szakmai munka folyjon. Az egyesületen belül is az a feladatunk, hogy biztosítsuk a fiatalok és az aktív felnőtt sportolók számára azt a feltételrendszert, amivel adott esetben magyar területen a legjobbak közé tartozhatunk, de az elmúlt két-három évtized álma nálunk a nemzetközi szint volt. Ezt szeretnénk a továbbiakban is, ehhez próbálunk mindenfajta segítséget szerezni.

A szakosztály első embere, 2004 olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsanna szerint fordulatos volt a 2023-as esztendő.

– Örülök, hogy olyan felfedezettjeink léptek előre ebben az évben, akik eleinte úgy érezték, hogy a háttérbe szorultak. Gratulálok azoknak is, akik idén is hozták a tőlük elvárható teljesítményt – fogalmazott Vörös Zsuzsanna. – Volt, aki ezt bőven túl is szárnyalta. Szeretném megköszönni az edzőink munkáját, nélkülük nem lettek volna helyezettek, vagy dobogósok a versenyzőink. A közös munka mindenképpen előremutató kell, hogy legyen, hiszen jövőre olimpia éve van. 2024-ben Budapesten rendezünk felnőtt Európa-bajnokságot. Nagyon remélem, hogy több versenyzőnk is szerepet kap majd és fényes érmeket hoznak el onnan.

Ahogy a korábbi években, most is díjazták az esztendő legjobbjait. Az év férfi öttusázója Demeter Bence lett. Az év utánpótlás női versenyzőjének Gyugyi Laura; az év utánpótlás férfi versenyzőjének Jassó Zalán bizonyult. Az év reménysége: Szécsi Nemere.

Vörös Zsuzsa mellett Demeter Bence, Gyugyi Laura, Jassó Zalán, Szécsi Nemere és Tóth István

Fotó: Ferencz Balázs



Két versenyzőtől köszönt el a Volán, Salga Gergő és Bárány Péter is nemzetközi eredményeket szállítottak az évek alatt.

Bárány Péter (b2) és Salga Gergő (b3) elköszöntek a Volántól

Fotó: Ferencz Balázs



Ugyanakkor búcsúzott a szakosztály két meghatározó szakemberétől is. A lovasedző, Varga Domokos munkájára a lovaglás elhagyásával nem lesz már szükség. A két olimpiai éremben is tevékenyen munkálkodó Korponai István a vezetőedzői posztról vonul nyugdíjba. Ahogy Vörös Zsuzsanna fogalmazott: „Hümér mindig is a Volán tiszteletbeli edzője lesz.”