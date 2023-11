A felcsútiakon volt a sor, hogy megmentsék Fejér vármegye becsületét, és egyedüli még versenyben lévő csapatként bejusson a Magyar Kupa legjobb tizenhat együttese közé. Az első perecek inkább tapogatózó mezőnyjátékot hoztak, a két kapusnak nem igazán kellett játékba avatkozniuk. Aztán a kilencedik percben elcsendesedett a Groupama Aréna publikuma, ugyanis a Puskás Akadémia megszerezte a vezetést. Puljic ugratta ki Grubert, az elmúlt hetekben kiváló formát mutató fiatal támadó nem hibázott ziccerben, a kimozduló Varga mellett higgadtan a bal alsó sarokba gurított, 0-1. Többet volt a labda a Ferencvárosnál valamivel, ennek ellenére a következő komolyabb kapura lövés ismét a felcsútiak nevéhez fűződött, Gruber próbálkozott ismét, ezúttal Varga védett. Bár mindkét oldalon a bajnokikhoz képest jó néhány változás volt, csapatként jobban nézett ki a Puskás, masszívnak tűntek Hornyák Zsolt fiai. Nem volt túl magas színvonalú találkozó ezekben a percekben, aztán a 33. minutumban veszélyeztetett a Ferencváros, Nguen lőtt léc felé. Ezt intő jel lehetett a PAFC számára, és sajnos picivel később egyenlítettek a hazaiak, Civis 17 méterről kilőtte a bal felsőt, 1-1. Az első félidő végére felpörögtek a felek, először Markeknek kellett védenie nagyot, majd Komáromi kapott remek kiugratást, de sajnos lövés előtt Wingo még utol érte. A lefújás előtt ferencvárosi gól jött, egy szöglet után a zöld-fehéreknél bemutatkozó Aaneba bólintott a kapuba, 2-1.

A félidőben cserével próbált belenyúlni a találkozóba Hornyák, a gárda legeredményesebb játékosa, Plsek állt be, Gruber pedig még előrébb húzódott. Az első helyzet azonban az FTC előtt adódott, Pászka 18 méterről próbálkozott, szerencsére a labda elkerülte a kaput. Ezúttal a felcsútiak szereztek gólt az első helyzetükből a játékrészben. Gruber szerzett labdát, majd Plsekhez passzolt, aki aztán visszatálalt Gruber elé, a támadó pedig 13 méterről a kapuba perdített, 2-2. A 72. percben a két szakvezető együtt hat cserét mutatott be, a negyedik játékvezető nem győzte állítgatni a táblát. Gyűrték egymást a csapatok a mezőnyben, az akarat nem hiányzott egyik oldalon sem, a kapuk azonban kevésbé forogtak veszélybe. A 83. percben Abu Fani cselezett befelé, de tekerése elkerülte a felső sarkot. A hajrában Slagveer és Colley is tüzelt, de Varga védett. Egyik csapat sem játszott a hosszabbításra, Ramirez tette próbára Markeket a 88. minutumban.

Jöhetett a hosszabbítás, a Ferencváros beszorította a Puskás Akadémiát, de Markeknek nem kellett nagyon izgulnia. Aztán a ráadás első felének végén kissé elszabadultak az indulatok, Colley és Varga ütközött a mezőnyben, közben pedig Plsek szabálytalansága után alakult ki tumultus. A 114. percben nagy bajba került a Puskás, Marquinhos és Traoré keverte meg a védőket, utóbbiöt méterről a sarokba lőtt, Markek nem tudott védeni. A 121.percben egy szögletet követően Colley csúsztatását Favorov fejelte be, hosszú VAR után végül megadták a gólt, 2-2. Favorovot kiállították egy becsúszást követően, majd Colley kezére pattant a labda, hosszú videózás ismét, de megadták a büntetőt. A labda mögé Abu Fani állt, bár Markek érezte az irányt, nem tudott védeni. A Puskás Akadémia kiesett a Magyar Kupából.

Jegyzőkönyv

Ferencvárosi TC –Puskás Akadémia FC

3-2 (2-1) – hosszabbítás után

Budapest, Groupama Aréna, 7000 néző. V: Berke, Aradi, Berényi.

FTC: Ferencváros: Varga Á. – Pászka, Aaneba (Abena 91.), Wingo, Civic (C. Ramírez, 72.) – Esiti (Abu Fani, 72.), Gojak (Makreckis, 72.) – Nguen (Owusu, 61.), Ben Romdan, Marquinhos – Lisztes (Adama Traoré, 79.). Vezetőedző: Dejan Sztankovics.

PAFC: Markek – Maceiras (Szolnoki, Ominger, 91.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Corbu, Favorov, Levi (Soisalo 71.)– Gruber (Colley 71.), Puljic (Plsek a szünetben), Komáromi (Slagveer 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: -, ill. Soisalo (96.), Golla (98.), Slagveer (100.)

Gól: Civic (34.), Aaneba (45+5.), Adama Traoré (114.) ill. Gruber (9., 57.) Favorov (121.) Abu Fani (120+12. – 11-esből)

Kiállítva: Szolnoki (120+2), Favorov (120+3.)