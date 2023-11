A veretlen listavezető, zsinórban kilencszer nyertes Arconic-Alba Fehérvár látogatott az utóbbi fél évtized egyeduralkodójához, a Falcóhoz. A sárga-fekete házigazdák sem szerepelnek rosszul, mindössze egyszer hasaltak el, a negyedik körben, Szegeden, 80-79-re, amúgy különösebb gond nélkül verték riválisakat. Pot két büntetőjével indult a rangadó, Isaiah Phimore hármassal válaszolt, a folytatásban felváltva estek pontok, a hazaiak Tanoh Dez hármasával 7-5-re alakították az eredményt, a fehérvári fazonszabász, az amerikai Siyani Chambers hármasával már az Alba vezetett, igaz, nem sokáig, mert a tengerentúli magasember, Tiby is hintett egy trojkát. Benke Szilárd is betalált, őrizte a 4-5 pontos különbséget a Falco, majd növelte Tiby hármasával, 20-13. A koronázóvárosiak nyári igazolása, Balogh Máté kinti kosarával jött közelebb az Alba, a két legjobb honi kosaras, Perl és Vojvoda üzembiztosan bedobta büntetőit, aztán Perl középtávolról is beköszönt, az első tíz percet Philmore két büntetője, valamint Vojvoda ziccere zárta, 26-25. A rövid szünet után Perl ott folytatta, ahol előzőleg abbahagyta, duplával jelentkezett, a nyáron, Fehérvárról elcsábított válogatott irányító, Pongó pedig hármassal, mivel Barac is beköszönt, hirtelenjében 33-25-re ellépett a házigazda. A mozgékony Perl tízre növelte a különbséget, büntetőjét is bedobta, a fehérvári trénere, Alejandro Zubillaga időt kért, 36-25. Négy perc eltelt a második etapból, amikor Kass hármasa végre célt ért, Tiby büntetőivel és a horvát nehéztüzér, Jordano hármasával megint elhúzott a vendéglátó, 41-28. A túloldalon Philmore igyekezett, a hazaiknál Pongó és Jordano, 15 pontra hízott a differencia. Az albások jobbára büntetők nyomán igyekeztek közelebb lopózni, a házigazdák őrizték a megnyugtató különbséget, fehérvári pontok után vasi kosár következett. Tiby remekelt, valamint Pot sem tétlenkedett, utóbbi közelről köszönt be, egy pont híján hússzal megugrottak a szombathelyiek. Pot kintről rontott, ezt tette a túloldalon Roberts is, félidőben 55-36-ra vezettek a játék minden elemében jobb Vas vármegyeiek.

A nagyszünet után Pongó hármasával húszon túliak társasága lett a Falco, Philmore hármasára a center, Keller Ákos reagált kintről, 66-41. Vojvoda közeli, Roberts középtávoli kosarával négy egységgel közelebb jött a Fehérvár, de lényegi változás nem állt be a játékban, a zárás előtt negyedórával nem kellett izgulniuk a szombathelyi híveknek. Keller Ákos az első büntetőjét bedobta, a másodikat nem, Pot triplája viszont a gyűrűbe hullt, 70-45. Tiby továbbra is elemében volt, a harmadik negyed zárása előtt két perccel Zubillaga időt kért, amikor közel harmincra hízott a differencia, aztán lépte át a határt, Barnett és Chambers pontjainak köszönhetően, fél óra után 78-53-ra álltak a felek. Barac talált be, majd kétperces gólcsend következett, aztán Krivacevic jött lendületbe, aztán Jordan Barnett, ami ahhoz volt elég, hogy kicsit közelebb araszoljon a Fehérvár. Jordano hármasa után Zubillaga időt kért, ahogy múltak a percek, úgy nyílt tovább az olló, a meccs egyetlen kérdése volt, hogy a hazaiak elérik a száz pontot, vagy sem. Sikerült nekik, könnyedén nyertek, 108-75-re. Nincs már veretlen a mezőnyben.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Arconic-Alba Fehérvár 108-75 (26-25, 29-11, 23-17, 30-22)

NB I-es bajnokság, 13. forduló, Szombathely, Aréna Savaria, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Tóth Cecília, Győrffy Pál Attila (dr. Gincsai János Péter)

Falco: Pot 11/3, Tanoh Dez 3/3, Benke 9/9, Tiby 20/6, Keller 6/3. Csere: Barac 10, Pongó 10/6, Perl 17, Verasztó -, Krivacevic 14, Jordano 8/6, Kovács -. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba Fehérvár: Chambers 14/6, Kass 3/3, Barnett 16/6, Philmore 12/6, Dickey 4. Csere: Balogh 8/3, Takács Milán -, Vojvoda 14/3, Roberts 4. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga