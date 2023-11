Az OTP Bank Liga 12. fordulójában hamar vezetést szerzett a tabella harmadik helyén álló Újpest FC a Vidi otthonában. Azonban 25 perc után magára talált a Vidi, s irányította a meccset. A találkozó hajrájában aztán különleges energiák kovácsoltak egységet a Sóstói Stadionban. Az atmoszférában szinte tapintható volt a szenvedély. Nem is kovácsolhatott mást az elszánt akarat, mint egységet. Pályán lévő labdarúgó, cserejátékos, edző, felszerelésmenedzser, szurkoló között. Az egység pedig győzelmet szült. A 80. percben a csereként beállt Lirim M. Kastrati egyenlített, majd a 89. minutumban a szintén frissen, egy perccel korábban érkező Mamoudou Karamoko helyezett félfordulatból a jobb felső sarokba. Ez volt a győztes gól, ami után egymás nyakában csüngtek a fehérváriak.

- Egyáltalán nem kezdtük jól a mérkőzést, 20 percig nem ment a játék. Aztán kezdtünk belejönni a meccsbe, egyre többet volt nálunk a labda, de túl sok játékos maradt hátul a játék felépítése közben. Ezen változtattunk, szerettük volna, ha több játékos vesz részt a támadásokban, és nagyobb nyomás alá helyezzük az Újpestet, ezt láthattuk a második játékrészben. A játékosok mentalitása akkor is rendben volt, amikor nem jöttek az eredmények, de most tényleg le a kalappal mindenki előtt, a kezdők, és azok előtt is, akik csereként léptek pályára és nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a meccset! Elégedett vagyok a csapatjátékkal és azzal, hogy ismét három pontot szereztünk hazai pályán! - értékelt a találkozót követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - A győzelmek sokat segítenek a csapat hangulatán, de természetesen az is fontos, hogy a szurkolóink is nagy mosollyal az arcukon mehetnek haza a stadionból. Mindig nagy energiát ad nekem is, ha a városban, vagy az edzésre kilátogató szurkolókon látom, hogy boldogok, mert a hétvégén nyert a csapat.

A cserék most pozitív változást hoztak, Deybi Flores kiválóan teljesített az átmenetekben és a védőjátékban, Bese is taktikailag jó meccset játszott, de Kalmár és Kastrati személyében támadószellemű játékosok érkeztek a pályára, amely a végén kifizetődött. Karamokót azzal küldtem-e be, hogy gólt lőjön az első labdaérintéséből? Persze. Jól edzett a héten, korábban volt egy sérülése, de keményen dolgozott, megérdemelte a lehetőséget most is, nagyon örülök, hogy győztes gólt tudott szerezni.