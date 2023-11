A két csapat érdekes találkozót vívott egymással, nagyon sok kapura lövés akadt a találkozón, de rengeteg hibával játszottak a felek, csapkodó volt a játék. A fehérvári fiatalok egyik kapu előtt sem remekeltek, saját kapusuknak sem segítettek sokat, valamint az ellenfél kapuját sem támadták talán kellő hévvel, a BJAHC pedig gyakorlatilag fél gőzzel is simán nyert. Nem csoda, hogy egyik vezetőedző sem volt igazán elégedett.

– Nyolc percig sikerült a megfelelő fordulatszámot felvenni, ez nyolc perccel több, mint az előző években. Aztán utána nem is nagyon sok mindent tudok mondani erről a mérkőzésről. Nem szeretnék megbántani senkit, próbálom kiemelni a pozitívumokat. Szereztünk három pontot, egy 16 éves, saját nevelésű játékosunk gólt szerzett, a kapusunk kiválóan védett. Nyertünk 7-2-re, de nem találok szavakat erre a meccsre, de sajnos nem is lehet. Készülünk péntekre – mondta Kangyal Balázs, a vendégek vezetőedzője.

– Borzasztó volt ez a mérkőzés, egyszerűen rémes. Az egyetlen darabja a kirakósnak, amely a helyén volt, az az emberhátrányos védekezésünk volt, bár kaptunk ilyen szituációban is egy gólt. Nem volt szerintem sok olyan területe a mérkőzésnek, amelyben az elvártak szerint teljesítettünk volna, sem sebességben, sem a játék színvonalában. Rendkívül elégedetlen vagyok a teljesítménnyel, a BJA teljesen megérdemelten nyert. Jobbak voltak, ahogy az eredményjelző is mutatja. Az ember olyan lény, amely a saját hibáiból tanul. Nem abból, ha tanítod, magyarázod, megmutatod előre, néha egy pofonra van szüksége. Remélem, nekünk ez volt a szükséges pofon. Vissza kell jönnünk a gödörből, magunk mögött kell ezt a mait hagyni, de elemeznünk is kell, és következtetéseket levonni. Néhány hibánk ugyanis rendre visszatérő, újra és újra elkövetjük. Az őrültség definíciója, hogy ugyanazt csinálod és más eredményt vársz. Fel kell ismernünk és korrigálni ezeket a hibákat – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 trénere.

A másik vármegyei csapat, a DAB a DVTK otthonában tért vissza a szünet után. Bár az Acélbikák egy másodpercig sem vezettek a találkozón, végig szorosan tartották az eredményt Miskolcon. A 3-3-as rendes játékidő után a hosszabbítás nem hozott döntést, így jöhettek a büntetők. A szétlövésben mindkét csapat többet hibázott, végül Razumniak rávezetése döntötte el a bónuszpont sorsát.