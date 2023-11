A Ferencváros 25 ponttal, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva vezeti az NB I tabelláját. A legutóbbi bajnokin a Kecskemét megtréfálta a zöld-fehéreket, 2-re nyert a KTE a sárbirkózásban. Majd hétközben egy újabb nehéz meccset tudott le a Fradi, a Konferencialiga csoportkörében játszott 1-1-es döntetlent a belga Genk alakulatával.

Miután az MTK pénteken nyert a ZTe ellen, a Fehérvár FC a hetedik helyről várja a rangadót. A Vidi vezetőedzője óvatosan fogalmazta meg reményeit a rangadóval kapcsolatban.

- Azt gondolom, a bajnokság legerősebb csapata ellen játszunk vasárnap, ráadásul idegenben. Mindenki tudja, milyen jó csapat a Ferencváros, sok kiváló játékossal rendelkeznek, és magas szinten játszanak a nemzetközi porondon is, de állunk a kihívás elébe - fogalmazott Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Mivel szinte minden pozícióra van két kiváló játékosuk, nem gondolom, hogy a csütörtöki Konferencialiga-mérkőzésük nagy hatással lesz majd a vasárnapi játékukra. A csapatunkon belül jó az atmoszféra, természetesen a győzelem mindig plusz önbizalmat ad a játékosoknak. A héten is magas fokú koncentrációt vártunk el és kaptunk vissza a csapattól az edzéseken, de továbbra is az elsődleges célunkra fókuszálunk, hogy mielőbb elérjük azt a pontszámot, amivel már biztonságban érezhetjük magunkat.