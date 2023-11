Egymást érik a rangadók a hazai színtéren, múlt szombaton az Olajbányász együttesét verte az Alba a Gáz utcában, ezúttal a Körmend látogat a koronázóvárosba. A Fejér vármegyeiek öt diadal után várják a nyugatiakat, az első fordulóban a Budapesti Honvédot gyűrték le hazai pályán, aztán jobbnak bizonyultak a Szeged, az Oroszlány, a Kecskemét és utoljára a Szolnok gárdájánál is. Utóbbi derbi volt a legsimább, húsz pontot vertek a sérülések miatt megtizedelt piros-feketékre Alejandro Zubillaga tanítványai, magabiztosan győztek, 93-73-ra. A múlt szombati derbi óta is pörögtek az események, bár nem az eredetileg tervezett módon. E hét hétfőjén derült ki, hogy a szerdára, az Alba Regia Sportcsarnokba kiírt meccs elmarad, a FIBA Europe Cup sorozaton a csoportrivális, az izraeli Bnei Herzliya - valamint az izraeliek közül az Ironi Ness Ziona és a Hapoel Galil Elion - a háborús helyzet miatt nem kezdi meg szereplését, tehát a szentföldiek nem mutatják meg magukat a 2023-24-es idényben a nemzetközi sorozaton. Az Alba két vereséggel áll ezen pontvadászaton, alulmaradtak a Sporting CP és a Balkan Botevgraddal vívott csatában is, az elmaradt, szerdai erőfelmérő újabb lehetőséget biztosított volna a csapat további csiszolására. Más kérdés, az eleve feszített program miatt összességében aligha bánják a Gáz utcaiak, hogy nem kellett pályára lépniük.

A fehérváriak egyedül százszázalékosak az NB I-es mezőnyben, az utóbbi évek bajnoka – ezúttal is favoritnak számító -, a Falco egyszer már hibázott, a szombathelyiek nagy meglepetésre, egy ponttal kikaptak Szegeden. A Körmend jelenleg a hatodik a tizennégy csapatot számláló mezőnyben, 3 győzelemmel és 2 vereséggel, legutóbb elképesztő küzdelemben, hazai pályán szenvedtek vereséget a dobogóra hajtó ZTE-től, 85-84-re. Az albások a hét közepén játékost cseréltek, a korábbi meccseken mindössze 3,2 pontot átlagoló amerikai Kris Martint honfitársa, Anthony Roberts váltotta, 1-es és 2es szerepkörben.

- Idei szezonban is veszélyes csapat a Körmend. Jó légiósok és tehetséges magyarok alkotják a keretet. A kezdeti három győzelem után két vereséget szenvedtek, ezért biztosan mindent megtesznek az eredményes szereplés érdekében. Számunkra elsődleges, hogy a saját játékunkat játsszuk, valamint fizikálisak legyünk. Szeretnénk megőrizni veretlenségünket a magyar bajnokságban – közölte az Alba hátvédje, Takács Martin.

A felvidéki születésű, de profi pályafutását Körmenden kezdő, a nyugati határszélen öt éven át pattogtató, 205 centiméterre nyúlt center, Balogh Máté a nyáron került Vasból Fehérvárra. Számára különösen érdekes lesz a hétvégi összecsapás.

- Várom a derbit a korábbi egyesületem ellen. Fontos, hogy jól kezdtük a szezont, öt diadallal, ami komoly lendületet adott a csapatnak. Fontos mérkőzés következik, szeretnénk a megkezdett úton haladni, megőrizni veretlenségünket, ami meg is van az esélyünk. A védekezésünk korábban nem működött tökéletesen, már jobbak vagyunk e tekintetben, de van még hova fejlődnünk. A szerdai mérkőzésünk elmaradt, ami nem biztos, hogy baj, frissebben várhatjuk az Egist, korábban megkezdhettük a felkészülést a szombati összecsapásra.