Az alapszakasz kicsivel több mint első harmadát kiváló mérleggel zárta a Volán, 13 győzelem mellett öt vereség csúszott csak be. A válogatott szünet előtti utolsó két, hazai találkozón három pontot gyűjtött az együttes. A Vorarlberg szombaton a temérdek fehérvári helyzet ellenére elvitte a pontokat, ám vasárnap a Bécsnek már nem volt kegyelem, 4-2-re nyertek Háriék.

– Jól kezdett az ellenfél, az első öt percben komoly nyomást gyakoroltak ránk a fehérváriak. Megnéztem videón az első gólt, nem értek egyet az ítélettel, de ez egy nehéz szituáció volt a bíróknak. Ők gólt ítéltek, így 1-0-ra vezetett az ellenfél. Nehéz ebben a csarnokban játszani, ha hátrányba kerülsz. A srácok szerintem jól reagáltak, vissza tudtunk jönni, tetszett az, amit a következő 35 percben láttam a játékosoktól. Érdekes, mert annak ellenére, hogy 1-4-re álltunk, jól játszottunk 35 percen keresztül. A harmadik harmadban több 50-50-es szituáció is akadt, begyűjtöttünk néhány kiállítást, a srácok ez miatt elfáradtak, kimerültek. Összességében nyilván ez egy fájó vereség, mert szükségünk van a pontokra, de sokáig jól játszottunk, gólokat kellett volna szereznünk. Akadtak pillanatok, amikor egyéni hibákat követtünk el, amiket nem lett volna szabad. A Fehérvár egy jó csapat és ezeket kihasználta – mondta Christian Dolezal, a Vienna Capitals vezetőedzője.

– Azok a helyzetek, amik nem mentek be szombaton, azok ma szerencsére sikeresen bementek. Egyből kétgólos előnyre tettünk szert, jó alaphangot adott ez ma nekünk, jó energiával játszottunk, mind a négy sorunk nagyon jól ment. Az előny birtokában annyit támadtunk, amennyit lehetett, de próbáltuk nem feladni a védekezést is. Jó három harmadot produkáltunk, kár az egy emberelőnyös gólunkért, amelyet videózást követően végül elvettek. A csapat jól felállt a szombati vereséget követően, most mehetnek egy kis szünetre, a válogatott játékosoknak pedig sok sikert – értékelt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.