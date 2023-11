Volley Näfels - MÁV Előre-Foxconn 1:3 (-21, 17, -22, -21)

Näfels, Linth Arena, 800 néző

Vezette: Mahmoud Alburdeini (német), Katarina Cepinova (angol)

Volley Näfels: Habr 10, Biella Souza 2, Süess 9, Yamamoto 8, Nikolov 7, Ropponen 12. Csere: Blaser (liberó), K. Aebli, Thuner. Vezetőedző: Matjaz Hafner

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 6, Ambrus 4, Koci 10, Tomanóczy B. 6, Pesti 16, Janke 8. Csere: Takács M. (liberó), Fazekas Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Szoros mérkőzést játszott a MÁV Előre-Foxconn a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban, öt szettben győzte le a tavalyi svájci bronzérmest, így kiélezett visszavágó vár rájuk. A kék-fehérek már hétfőn kora hajnalban elindultak Svájcba, ahol Dávid Zoltán vezetőedző három edzést is vezényelt számukra. Mindenesetre egy szokatlanul alacsony, 7 méteres belmagasságú csarnok várta őket, és ezt azért be kellett valamelyest lakni.

Úgy tűnt mindez jótékonyan hatott, mert jobban kezdett a Loki, 4:1-es vezetésük után éledezett ugyan a házigazda, de a fehérváriak visszaverték egyenlítési szándékukat. Folyamatossá vált a két-hárompontos előnyük, ezt a távolságot próbálták tartani, 9:12. Többször nekirugaszkodott a Näfels, majd 15-nél érte utol riválisát. Innentől elindult egy húzd meg, ereszd meg játék, a MÁV Előre kijött a szorításból, visszaállította a kétpontos különbséget, de a svájciak nem hagyták magukat, és egalizáltak. A szetthajrát azonban a Loki jobban bírta, és a részsiker az övé lett.

A második játszmára összekapta magát a hazai legénység, 4:1-es előnyt kovácsolt, és bár feljöttek egy pontra a Dávid-tanítványok, de továbbra is a kezében tartotta a szettet a Näfels, 6:3. Hasonló volt minden az előző játszmához, csak fordított előjellel, nem bírta befogni a hazaiakat a Loki, mert mindig volt náluk olyan, aki lendített egyet a szekerükön, 12:8. Állandósult a négy egységnyi differencia, majd ez hirtelen „dagadni” kezdett, és 19:13-nál már látszott, hogy innen nehezen lesz visszaút.

A harmadik etap 3:1-es fehérvári vezetést hozott, de ezt viszonylag gyorsan egalizálták a vendéglátók, 4:4. Rendkívül szorosan alakult a folytatás, pontra pont érkezett, bár többnyire vezetett a MÁV Előre, de ezek tiszavirág életűnek bizonyultak, mert mindig érkezett válasz. A játszma végjátékában hihetetlen izgalmak után a kék-fehérek zsebelték be az újabb részgyőzelmet.

A következő szettben az utolsó szalmaszálba kapaszkodott a svájci csapat, ettől függetlenül a korábbiakhoz hasonlóan fej-fej mellett haladtak a felek, majd rálépett a gázra a Loki, 17:13-as előnyt harcolt ki, és ez a fór egészen végéig ki is tartott.