Kiss Dávid együttese pedig a már megszokott hatalmas energiával és lendülettel kezdte a Pioneers Vorarlberg elleni találkozót is, rengeteg ehetőség adódott a kék-fehérek előtt már az első percekben, némi költői túlzással már ekkor több gólos előnyt is kiépíthettek volna hazaiak. Aztán a szünet előtt megszerezték a vezetést egy kontrából a vendégek, de ezt követően sem vette vissza a Volán, bár a második harmadban kiegyenlítettebb küzdelem zajlott. Ebben a játékrészben is jobban használták ki helyzeteiket az osztrákok, a záró etapnak háromgólos hátránnyal vágott neki a Fehérvár. Nem adták fel Háriék, rohamoztak folyamatosan, az 54. percben sikerült szépíteni McGauley révén, majd három perccel később Phillips egyre csökkentette a két gárda közötti differenciát. Sajnos Lacroix betalált a végén üres kapuba, így végül nem sikerült egyenlíteni. 45 kapura lövésből, csak kétszer talált be a Volán.

– Az egyetlen különbség ma az volt, hogy ők belőtték a helyzeteiket, mi pedig nem. Elegendő helyzetet alakítottunk ki ahhoz már az első pár percekben is, hogy vezethessünk, akár több gólos előnyre tegyünk szert. Ők eljöttek egy kontrából, eladtuk a korongot, ők pedig belőtték. Lélekromboló, amikor ennyi helyzetet nem tudsz belőni, volt szólónk, akadt üres kapus lehetőségünk is. Rengeteg lövésünk volt, a Vorarlberg kapusa nagyon jó napot fogott ki, sajnos az emberelőnyünk nem volt eredményes, emberhátrányban pedig gólt is kaptunk. A szombati nem a mi esténk volt, de a hozzáállásunk megvolt, a harmadik harmadra is úgy jöttünk ki, hogy bármit megteszünk az egyenlítésért. Vasárnap új mérkőzés vár ránk, nincs idő sajnáltatni magunkat, össze kell szednünk magukat, remélhetőleg a Bécs ellen belőjük a helyzeteinket – mondta a mérkőzés után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Vasárnap a Bécs érkezik a Raktár utcába, a Capitals borzasztó formában kezdte a szezont, és bár az utóbbi időben picit javult a teljesítményünk – pénteken éppen a Vorarlberget verték meg hosszabbításban –, még mindig az utolsó előttiek a tabellán. A Volán és a Vienna ebben az idényben egyszer már találkozott egymással, akkor Bécsben háromgólos hátrányból állt fel a Fehérvár, és nyert végül hosszabbítás után 6-5-re.