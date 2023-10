Ugyan legutóbb Debrecenben vereséget szenvedett a Fehérvár FC, s nem lépett előre a tabellán, most mégsem ördögtől való a gondolat, hogy visszatérhet a gyűjtögető életmódra a Vidi. Ha már a vérmes vadászösztön csak olykor-olykor tör elő a fehérvári labdarúgókból, a szorgos meló eredményre vezethet. Már csak azért is, mert a hazai terep az utóbbi hetekben kecsegtető terméssel szolgált, vagyis igen jó a piros-kékek hazai mérlege. A 11 ponttal a nyolcadik helyen álló Grzelak-csapat tíz egységet a legutóbbi négy hazai összecsapásán gyűjtött. Ráadásul szombaton 14.45-kor azt a Diósgyőri VTK-t fogadja a Vidi, mely alakulat legutóbbi két idegenbeli meccsén is alulmaradt, valamint bukta az előző bajnokiját is, a Ferencvárostól kapott ki az újonc.

– A Debrecen elleni, múlt hétvégi mérkőzésen túl nyitottak voltunk védekezésben és sok problémánk volt a védekezésbeli átmenetekkel, így a héten a védekezésünk volt a fókuszban az edzéseken. A Diósgyőr támadó szellemű csapat, erősek a pozíciós játékban. A játékstílusuk nagyon letisztult támadásban, bátrak a labdával, mindenképp erős újoncai az idei bajnokságnak – fogalmazott a hétvégi ütközet előtt Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője.

A DVTK eddigi tíz meccsén 16 pontot szerzett, ezzel az ötödik a tabellán.

Ez lesz a két együttes 77. élvonalbeli összecsapása egymás ellen, az örökmérleg Vidi-fölényt mutat: 42 fehérvári diadal mellett tízszer osztoztak a pontokon, 24 alkalommal pedig a miskolciak nyertek.