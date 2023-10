Az első szettet az előző idény csapatából a pályafutását továbbra is a MÁV-ban folytató Maia Dvoracek és a sokszoros válogatott Pallag vezérletével megnyerte a Loki, megadta ezzel az összecsapás alaphangját. Mindez azonban különösebben nem rázta meg az újpestieket, sőt, meglepő lendülettel vetették bele magukat a folytatásba. A második játszma elején 6-1-es előnyt kovácsoltak, majd folyamatosan tartották vezetésüket. A MÁV Előre legfeljebb három pontra tudott felzárkózni, és a játékrész végén ismét a vendégek akarata érvényesült, ezzel ki is egyenlített az UTE. A folytatás is bővelkedett a fordulatokban, a szoros kezdés után 10-13-nál és 14-17-nél úgy tűnt, hogy a lila-fehérek ismét felülkerekednek. A fehérvári gárda azonban nem hagyta annyiban, először 18-18-ra egyenlített, majd az egész meccsen megállíthatatlan Dvoracek hathatós közreműködésével 20-20-as állást követően zsinórban öt pontot szerezve került újra szettelőnybe. A küzdőszellem hiányával egyik csapatot sem lehetett vádolni a negyedik etapban. Egészen 13-13-ig fej-fej mellett haladtak, majd MÁV Előre ekkor kapcsolt még magasabb fokozatba, és szép lassan elhúzott ellenfelétől, és magabiztos előnnyel megnyerte az összecsapást.