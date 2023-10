Biztató volt a Fehérvár FC játéka a Diósgyőri VTK ellen. Kodro kettő, valamint Christrensen és Kastrati találataival nyert 4-0-ra a Vidi, a DVTK kilenc emberrel fejezte be a 11. fordulót. Miután a Mezőkövesd 1-0-ra verte az MTK-t, a fehérváriak előztek a tabellán, s a hetedik helyen állnak a bajnokság első körének zárultával,

- Nagyon örülök a csapat teljesítményének. Múlt héten a DVSC ellen távol voltunk a legjobbunktól, erről sokat beszéltünk a hét folyamán. Azonosítottuk a hibákat és igyekeztünk javítani rajta - értékelt Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. -Fegyelmezettebbek voltunk a védelemben, sikerült sokat javulnunk. Már a szünetben 2-0 volt, ami persze remek, de ez veszélyes eredmény is lehet, mert bele lehet aludni kicsit ilyenkor a meccsekbe, és az ellenfél is erősebben jöhet ki a szünetről. Most is jól jött ki a DVTK, de nem volt végül gond, a hajrában rúgtunk még két gólt, boldog vagyok a három pont miatt. A kapott gól nélküli meccs a már említett fegyelmezettségnek köszönhető, megértette mindenki a pályán, hogy mindenkire szükség van a jó védelemhez. A csatárra, a középpályásokra, mindenkire. Volt ugyan a második félidőben néhány veszélyes beadása az ellenfélnek, nem tetszett, hogy üresen hagytunk pár támadót, de összességében elégedett vagyok a játékkal. Könnyű lenne azt mondani ilyenkor, hogy igen, ez volt a szezon eddigi legjobb meccse, hiszen három pontot szereztünk és jól is játszottunk, de én szeretem mindig a csapatteljesítményt vizsgálni, illetve a fejlődési pályáját a csapatnak. Szerintem ma csapatként jó irányba tettünk egy nagy lépést.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 4-0 (2-0)

Sóstói Stadion, 3111 néző. V.: Bognár Tamás (Szalai B., Szécsényi I.)

Fehérvár FC: Tóth B. – Csongvai, Serafimov, Gergényi (Spandler, 87.) – Bese, Christensen, Flores, Katona (Pinto, 83.), Schön (Berki, 87.) – Szabó L. (Kastrati, 78.), Kodro (Karamoko, 87.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

DVTK: Odincov - Gera D. (Farkas D., a szünetben), Szatmári Cs., Bárdos, Bitok - Pernambuco (Jurek, 67.), Vallejo, Pozeg Vancas, Klimovics (Holdampf, a szüntben) - Acolatse (Lukács D., 68.), Edomwonyi (Kampetsis, a szünetben). Vezetőedző: Kuznyecov Szegej

Gól: Christensen (42.), Kodro (45+1., 84.), Kastrati (82.)

Sárga lap: Schön (32.), Tóth B. (33.) ill. Gera D. (16.), Szatmári (45+8., 86.), Farkas (49., 70.), Acolaste (61.), Kampetsis (71.)

Kiállítva: Farkas D. (70.), Szatmári Cs. (86.)