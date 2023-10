Alba Fehérvár KC – Kozármisleny KA 33-22 (18-10)

Székesfehérvár, 500 néző

Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Zrnic 4, Afentaler 10 (5), Besszer 3, Kövér 3, Utasi 5, Takó 6. Csere: Sulyok, Szmbatjan 1, Kocsis B. 1, Szemes, Tolnai, Bojtos. Vezetőedző: Horváth Roland

Kozármisleny KA: Pusztai P. – Grénus 2, Brettner 4, Bánfai V. 4, Hadnagy, Scheffer 5, Szatmári 1. Csere: Szabó L., Wichmann (kapusok), Zsemberi, Imrei N., Tobak 1, Halász, Kecskés 1, Imrei R., Grosics 4 (1). Vezetőedző: Gyulay László

Kiállítások: 8., ill 8. perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1

Mikor, ha nem most? – kérdezgették egymást a hazai drukkerek a kezdő sípszó előtt. Ez arra utalt, hogy az eddig mindössze egy pontot gyűjtő Albának feltétlenül szüksége lenne a tabellán közvetlenül előtte álló Baranya vármegyei riválisa ellen a győzelemre.

Utasi Linda találatára még egy percet sem kellett várni, de Scheffer Zsanett tett arról, hogy ne legyen teljes a hazai öröm. Jó iramú, és nagy lendületű volt a meccs már az elejétől fogva. Ahogy arra számítani lehetett egy pillanatig sem fogta vissza magát az újonc, sőt az 5. percben Brettner Zsófia góljával vezettek is, 2-3. Ezt követően az Alba fordított, és masszívabbá vált a védekezése, a helyzetek kihasználása azonban hagyott némi kívánnivalót maga után. Azért ezzel együtt a 13. percre állandósítani tudták két-háromgólos vezetésüket, Utasi Linda vezérletével. Sőt, ez egy újabb Utasi „rakéta” után ötre módosult! Más kérdés, hogy ebbe az előnybe egy kicsit bele is aludt az AFKC, mert zsinórban kétszer is eredményes volt a vendég csapat, 11-8. A folytatásban sem állt le a fehérvári gárda, és rendkívül megnyugtató előnyt kovácsolt már a félidőre.

A szünet után kissé alábbhagyott az első félidőben látott figyelem az Alba részéről, több elkerülhető gólt is kaptak, de még így is bőségesen maradt az első harminc percben betárazott találatokból. Átlendülve mindezeken fokozatosan növelték előnyüket, és a 39. percben Afentaler Sára hétméteresből először alakította ki a tízgólos különbséget, 23-13. Majd következett egy kereken ötperces fehérvári gólcsend, Afentaler két sikeres hetese között háromszor vették be a mislenyiek Tóth Nikolett kapuját, 24-16. A 49. percre Takó Viktória visszaállította a tízgólos differenciát, és innentől már tényleg csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyert – ebben az idényben először – az AFKC.