A presztízsen és a helyezéseken kívül egyéb moziváló ereje is volt a pécsi serdülő bajnokságnak, hiszen a viadal válogató is volt egyben. A magyar gyaloglók U16-os korosztályának legjobbjai hamarosan a szlovákiai Nagyszombaton mérettetnek meg az öt ország (Horvátország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország) válogatott viadalán.

A fiúk 5000 méteres vetélkedésében Szónok Dániel rajt-cél győzelmet aratott. Időeredménye – 27:36.72 perc – ugyan most nem lett egyéni csúcs, de a győzelem és a válogatott meghívó kárpótolta az ifjú szondis gyaloglót. Klubtársa, Ligeti Dávid ugyanebben a versenyszámban másodikként ért célba 29:55.61-es idővel.

A lányok között szintén szép szondis siker született. Csoknyai Nikolett bátor versenyzésének jutalma komoly egyéni csúcs lett, amivel bronzérmet nyert.

– Amikor bajnokságon állunk rajthoz, a cél mindig a minél jobb bajnoki helyezés. Szeretem, amikor a versenyzőim mindig az egyéni legjobb eredményeik elérésére törekszenek, de megértem, hogy most a válogatottság elérése volt a fontosabb. Ritkán fordul elő, hogy egy adott versenyszámban mindkét induló egy egyesületből kerüljön ki. Nekünk ez most sikerült, ugyanis a fiúk megkapták a meghívójukat a válogatottba – fogalmazott Őze Tibor, a Szondi vezetőedzője.