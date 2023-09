Nem vitás, ismét lendületben az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány csapata, Horváth Péter kurátor pedig nem győzi sorolni azokat az újdonságokat, melyek minden kétséget kizáróan párjukat ritkítják mai kissé elembertelenedő világunkban.

Mint arra sokan emlékezhetnek, a Gyermekvédelmi Központ Fejér vármegyei lakásotthonaiban élő gyermekek voltak legutóbb a kedvezményezettjei az idei jótékonysági kispályás labdarúgó tornának. Az Adni Jó Kupát immár tizenötödik alkalommal rendezték meg június 17-én, a MOL Aréna Sóstó edzőpályáján.

- A torna remélhetőleg mérföldkő volt az alapítvány életében, mert rengeteg ember látogatott ki, nagyon jó hangulat volt, remek helyszínen rendezhettük meg. Ami a legfontosabb, hogy sok adományt tudtunk vásárolni és szerencsére jók voltak a visszajelzések, úgyhogy bízom abban, hogy a karácsonyi torna is hasonló színvonalú lesz. Nem nagyon pihentünk, ugyanis akit tudtunk folyamatosan támogattuk. A Teljes Élet Alapítvány volt az első a nyári megmérettetés után, akiknek egy kis anyagi támogatást adtunk, valamint meglepetésként játékot. Mindig ellátogatunk Sörédre, ahol egy gálamérkőzés keretén belül eltöltünk egy kis időt, és most megleptük az ott táborozókat a Fehérvár FC női NBI-es labdarúgóival, akik szívesen jöttek el velünk. – tudtuk meg.

Kollár Gábor a legnagyobb munka közben a Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban

Fotó: Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány



A következőkben is igen nagy fába vágták azt a bizonyos fejszét, mert azt szeretnék, hogy Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban az intézmény lakói, valamint dolgozói méltó körülmények között élhessenek, illetve végezhessék munkájukat.

- A fürdőszoba és a WC állapota nem volt a legmodernebb, egy-két helyiséget felújítunk, és így talán hónapról-hónapra, évről-évre majd az egészet megpróbáljuk kicsinosítani. Ez a munka jelenleg is zajlik, elég jól haladunk, és reménykedem abban, hogy ez a kitűzött célunk is előbb- utóbb megvalósul. Az első ütemmel szeptember 15-ével végezni szeretnénk. Ebben nagy segítségünkre volt Kollár Gábor burkoló, Frank Tamás festő és Kálóczi László vízvezeték szerelőre, akik nélkül a mostani felújítás nem jöhetett volna, és ezt hálásan köszönjük nekik. A fürdőszoba felújítás mellett a kényelmi szempontokon is javítani akartunk, vásároltunk laptopokat, kávéfőzőt, valamint élelmiszer adományok fognak érkezni addigra. – tette hozzá Horváth Péter.

Függetlenül attól, hogy még csak szeptembert írunk Horváth Péterék gondolatai már a karácsony körül forognak, és szervezik a nagy évet lezáró tornát.

- Október közepén kezdünk el igazán készülődni a karácsonyi nagy menetelésre, amikor több száz családnak fogunk kedveskedni tartós élelmiszerrel és vadonatúj játékokkal a gyerekeknek. Az Adni Jó Kupát pedig egy beteg gyermek javára rendezzük meg, csak úgy, mint tavaly. Megnézzünk majd több családot, és akiknél úgy érezzük, hogy a leginkább szükségük van segítségre, akkor mögéjük fogunk állni.

Természetesen nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az alapítvány rengeteg sportklubbal és sportolóval veszi fel folyamatosan a kapcsolatot, így például a már említett felújításra női labdarúgók és női kézilabdázók látták el őket bőséggel relikviákkal.

Balra Horváth Károly (Walp Service) a logisztikában segített, középen Horváth Péter, jobbra Segesdi Péter az Alapítvány állandó támogatója

Fotó: Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány

- Próbálunk nyitni minden sportág felé a labdarúgók, jégkorongozók és a kézilabdázók mellett a vízilabdázók is velünk vannak. Az adományok cirka nyolcvan százalékát a sportmezekért kapott licitálási összegekből tudjuk megvásárolni, vagy egy beteg gyermeknek anyagi támogatását előmozdítani. Szerencsénkre kapunk relikviákat, de bízunk abban, hogy még nagyobb számban fognak nekünk felajánlani. – emelte ki a kurátor.

A teljesség igénye nélkül nézzük, kik azok a sportolók, akik a közelmúltban hozzájárultak ahhoz, hogy még sikeresebbek legyenek az Alapítvány által indított segítő akciók. A női labdarúgók közül Németh Noémi (Fehérvár FC), és Demeter Réka (Ferencváros), és Oláh Adrienn (Győri ETO FC) mezt, a női kézilabdázók közül Dávid Azari Fruzsina szintén egy mezzel járult hozzá, valamint az FTC Rail-Cargo Hungária női kézilabda csapata által dedikált labdát adott át. A vízilabdázó Mucsi Mandula Anna egy sapkát, míg a jégkorongozó Tódor Csaba egy Gyergyó HK mezt „dobott” be a közösbe.

- Feltétlenül ki kell emelnem, hogy az állandó támogatóinknak nagyon hálásak vagyunk nekik, nélkülük nem létezhetnénk! – mondta mintegy zárszóként Horváth Péter.