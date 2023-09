Credobus Mosonmagyaróvár – Puskás Akadémia FC 0-2 (0-1)

MTE 1904 Sporttelep, Mosonmagyaróvár, V.: Gaál (Huszár, Deme).

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Plsek (Posztobányi 61’), Batik (Favorov 61’) – Soisalo (Nagy 77’), Levi (Corbu 61’), Gruber – Colley (Komáromi 61’)

Gól: Soisalo 31’, Gruber 53’.

A hazaiak nem kezdték túl acélosan az idei szezont, az NB II. utolsó helyét foglalták el a Magyar Kupa fordulója előtt. A PAFC ennél jobb formában kezdte az NB I. új idényét, Hornyák Zsolt tanítványai a harmadik helyen álltak a nemzetközi szünet után. A szombat délutáni kupameccsen nem sokáig pocsékolta az időt a Puskás Akadémia, a 2. percben Levi lövését kellett hárítania a hazai kapuban Slakta Balázsnak. A papírformának megfelelően a felcsútiak birtokolták többet a labdát, és a vendégek előtt adódtak lehetőségek. A 13. minutumban Colley tálalt Gruber elé, de ez a helyzet is kimaradt, ahogy Plsek távoli kísérlete is. Kicsivel kevesebb mint tíz perc múlva Colley ezúttal az akciót befejező személy volt, Soisalo centerezett a csatár elé, akinek végül nem sikerült betalálnia. Ami késik, nem múlik, a következő Fejér vármegyei támadás már sikeres volt. Gruber, Plsek és Levi játszott össze, majd a labda Soisalóhoz került, aki nem hibázott, 0-1. A finn támadó kiválóan kezd a Puskásban, hiszen bajnoki után most már a kupában is betalált az első találkozóján.

A szünet után is ott folytatódott a játék, ahol az első félidőben abbamaradt, a játékrész elején Slakta védésein múlott csak, hogy nem dőlt el végleg a továbbjutás. Először Levi tálalt Colley elé, a kapus bravúrral védett, ám az 53. percben már ő is tehetetlen volt, Soisalo ezúttal az előkészítést vállalta magára, Grubert ugratta ki, a fiatal magyar játékos pedig nem hibázta el a ziccert, 0-2. A folytatásban is maradt a felcsútiak fölénye, a továbbjutó kiléte egy percig sem ingott meg, újabb gól azonban már nem született a találkozón.

Ellenben örömre a továbbjutáson kívül így is volt ok a Puskás Akadémiánál, hiszen a 77. percben Soisalót Nagy Zsolt váltotta. A PAFC saját nevelésű játékosa súlyos térdsérülése után 2023. február 9. után léphetett pályára ismét.