A pihenőt követően folytatódott az Alba tompa játéka, csupán egy-egy egyéni villamás erejéig mutatta meg a csapat igazi tudását, miközben a Csaba növelte vezetését, 15-20. Ezután, néha pillanatokra úgy tűnt, hogy talán átlendülnek a lányok a holtponton, feljöttek háromra, de a liláknak mindig volt válaszuk, és a különbség csak nem akart csökkenni. Sőt, Szondi vezérletével a 41. percre 18-24-et mutatott az eredményjelző. Próbálta a Békéscsaba lassítani a játékot, lényegében a kezdő csapattal játszottak végig, és ez azért kivette az erejüket. Talán ennek is volt köszönhető, hogy többet bakiztak ők is a második játékrész közepe táján. Az Albában a fiatal Szemes Szonja remekül szólózott a szélen - mondhatni élete meccsét játszotta - és a 46. percben ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy közelebb férkőztek ellenfelükhöz, 22-25. A tetejébe az addig ötből öt hétméterest értékesítő Afentaler Sára kihagyta a büntetőt, amivel még jobban feljöhetett volna csapata. A hajrára kanyarodva ez a háromgólos differencia realizálódott Utasi Linda jóvoltából, de Marija Lanisztanin rögtön utána lehűtötte a kedélyeket, 27-31. A vendégcsapat a végsőkig kijátszotta lehetőségeit, és a szerencsével sem állt hadilábon, mert egy megszerezhető kipattanót Mayer Szabina kíméletlenül vágott a hálóba, 29-34.

Az Alba FKC legközelebb a jövő pénteken Mosonmagyaróváron lép pályára.