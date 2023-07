NK Osijek –Fehérvár FC 0–2 (0-1)

Muraszentmárton, 50 néző.

NK Osijek: Malenica – Bralic, Jugovic (Fiolic, 63.), Caktas (Spoljaric, 63.), Brlek (Nejasmic, 46.), Omerovic (Grzan, 63.), Barisic (Evangelou, 63.), Bukvic (Zivkovic, 70.), Lovric (Hiros, 70.), Drambajev (Cvijanovic, 70.), Miérez (Fucak, 63.). Vezetőedző: Stjepan Tomas

Fehérvár FC: Kovács D. – Csongvai (Bese B., 76.), Larsen (Szerafimov, 76.), Spandler, Zeke – Rúben Pinto (Kovács B., 70.), Bambock (Pető, 70.) – L. Kastrati (Menyhárt, 83.), Houri, Schön – Katona M. (Kodro, 63.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: L. Kastrati 42., Kodro 90+1.

Muraszentmártonban még mindig nem volt teljes a Vidi amúgy sem túl bő kerete. Fiola Attila és Szabó Levente még a műtét utáni rehabilitációt végzik, Dárdai Palkó bokarándulás, Emil Rockov pedig kisebb szalagsérülés miatt nem állhatott Bartosz Grzelak rendelkezésére. Tobias Christensen és Deybi Flores pedig válogatott elfoglaltságaik utáni pihenőjüket töltik.

A nagy meleg ellenére komoly iramban kezdtek a csapatok, az első helyzet pedig a fehérváriak előtt adódott, Katona Mátyás tekert a kapu fölé. A 10. percben paprikássá vált a hangulat, mikor Houri kemény, és elkésett becsúszását bánta Lovric, aki nagyot szaltózott, majd szíve szerint átharapta volna a Vidi francia középpályásnak torkát. A félidő derekán veszélyeztetett először az Európa Konferencialiga-selejtezőre készülő Eszék, Jugovic nem sokat tévedett. Ezután nem sokkal Houri és a piros-kékek bosszankodhattak, mert a Vidi középpályását a tizenhatoson belül lökték el, a játékvezető engedte tovább a játékot, nem ítélt büntetőt. Ha tiziből nem, akkor akcióból vett elégtételt a Fehérvár FC. A 42. percben Katona lövése egy horvát kézről pattant Csongvaihoz, szépen gurított vissza Lirim Kastratinak, aki egy csel után 11 méterről vágta a labdát a hálóba, 0-1.

Katona Mátyás lövése nem volt veszélytelen

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu

Fordulás után az Eszék volt aktívabb, volt, hogy nem találtak kaput a horvátok, volt, hogy blokkolt a védelem, és olyan is, mikor csak szemmel "terelgette" a kapu előtt elcsorgó labdát az alapvonalon túlra. Az 58. percben Houri a bal felsőt célozta, s Malenicának nagy vetődéssel kellett kiütnie a labdát. Ezután többet is cserélt Bartosz Grzelak, aki most frissebb, agilisebb csapatot dirigálhatott. A találkozó legvégén a kegyelemdöfést is megadta a Vidi: Zeke Márió futott fel a bal oldalon, jól ívelt a kapu elé, ahova Kenan Kodro érkezett, s közelről bólintott a jobb sarokba, 0-2.