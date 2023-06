A Csákvár háza tájékán Takács Tamás távozása óta problémás volt a csatárposzt, hiszen bár Hornyák Marcell eredményes volt, sok sérüléssel bajlódott. Úgy tűnik, a támadópotenciált tudják növelni Csákváron, hiszen a sárga-kékek bejelentették, hogy Simon András náluk folytatja pályafutását. A 33 éves csatár komoly múlttal rendelkezik, hiszen nevelkedett Liverpoolban is, valamint Spanyolországban is próbára tette magát. Hazaigazolása után játszott Győrben, Kecskeméten, Pakson, valamint nevelőklubjában az MTK-ban is, az elmúlt három idényt Gyirmóton töltötte.

Az Aqvital FC Csákvár bejelentette azt is, hogy nem hosszabbít szerződést Baranyai Ádámmal, aki az elmúlt két és fél évben sérülések miatt mindössze 15 mérkőzésen tudott a csapat rendelkezésére állni.