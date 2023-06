Heteken át a megszokott helyszínen, a koronázóvárosban, az MKOSZ-teremben készült a Szlovéniában és Izraelben sorra kerülő seregszemlére a nemzeti együttes. A mieink Ljubljanában vívják a csoportmeccseket, a helyosztókra is a déli szomszédnál kerül sor. A torna különös jelentőségét adja, hogy az Európa-bajnokság első hat helyezettje részt vehet az olimpiai selejtezőtornán. Székely Norbert tanítványai a felkészülés során hat edzőmeccsük közül ötöt megnyertek, az Eb-n házigazda szlovénokat és a portugálok is kétszer verték, az utóbbi öt kontinensviadalon háromszor diadalmaskodó spanyolok ellen Sopronban előbb hatalmas küzdelemben kaptak ki 65-63-ra, majd remek játékkal győztek 77-65-re. Ez feltétlenül jó ajánlólevél az Eb-t megelőzően.

A válogatott az átmozgató edzést követő ebéd után hétfőn délután buszra szállt, elindult a viadal helyszínére. A küldöttséget az MKOSZ elnökségi tagja, a székesfehérvári Pukler Gábor vezeti, aki az U20-as korosztállyal hat éve dolgozik, a felnőttekkel 2021 óta. „Remélem, a legjobb nyolc között zár az együttes, ez az elvárás. Az olimpiai selejtező elérése pedig egyenese álomszerű lenne.”

A szövetségi kapitány, Székely Norbert szintén optimista a mieink szereplését illetően. A hat edzőmeccs, főleg a hispánok legyőzése jó alapot ad a kezdést megelőzően.

- Az utolsó két összecsapáson különösen jól játszottunk, a világ élvonalába tartozó spanyolok ellen másként nem is lehet nyerni. Az első meccset a szlovákok ellen vívjuk Ljubljanában, ők hasonló játékerőt képviselnek, mint mi, úgy gondolom, ellenük jó esélyünk van nyerni. A D-jelű kvartettben szintén velünk szereplő szerbek és törökök előttünk helyezkednek a világranglistán. Szerbia nyerte a legutóbbi kontinensviadalt, most is rendkívül erősek, ezúttal is többen szerepelnek a legutóbb győztes együttesből. Az akkori csapat vezére, Jelena Brooks ugyan most nem lép pályára, ám a déli szomszéd kosárlabdája folyamatosan neveli ki a tehetségeket. Tehát nem gondolom, hogy lényegesen gyengébbek lennének, mint legutóbb. Törökországgal kapcsolatban az a meglátásom, a török születésű játékosaik nem jobbak, mint a mieink, azonban a honosított amerikai center, Teaira McCowan kimagaslik a mezőnyből. Felkészülten utazunk a tornára, ez a csapat az felkészülés során is bizonyította, hogy képes nagyon magas szinten játszani. A célunk egyértelműen a továbbjutás a csoportból, úgy érzem, képesek vagyunk rá.

A magyar válogatott Eb-kerete: Aho Nina (DVTK-Hun-Therm), Dubei Debóra (SERCO UNI Győr), Goree Cyesha (SERCO UNI Győr), Határ Bernadett (Sopron Basket), Horváth Bernadett (Ludovika Csata), Kányási Veronika (DVTK-Hun-Therm), Kiss Virág (NKA Universitas PEAC), Lelik Réka (Cartors Braine, Belgium), Ruff-Nagy Dóra (SERCO UNI Győr), Studer Ágnes (Atomerőmű KSC Szekszárd), Török Ágnes (SERCO UNI Győr), Varga Alíz (Sopron Basket).

A mieink csoportmeccsei az Európa-bajnokságon.

2023. június 15., csütörtök:

12:15 Szlovákia-Magyarország

2023. június 16., péntek

12:15 Magyarország-Törökország

2023. június 18., vasárnap

15:00 Magyarország-Szerbia