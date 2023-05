A Hydro Fehérvár AV19 támadója, Terbócs István élete első A-csoportos világbajnokságán vesz részt Tamperében. Az első öt mérkőzésből négyen szerepet is kapott a Kevin Constantine vezette szakmai stábtól.

– Nagyon jó éreztem magam mindegyik találkozón, kimondottan azokon, ahol jobban játszottunk, a franciák és a finnek ellen. Kihívás és megtiszteltetés jégre lépni egy A-csoportos világbajnokságon – nyilatkozta lapunknak Terbócs István, a Hydro Fehérvár AV19 csatára, aki kitért arra is, hogy milyen érzés volt az első elit-vb-és találkozón jégre lépnie a dánok ellen. – Nem vagyok izgulós típus, de az első mérkőzés előtt kicsit az voltam, visszafogottabban játszottam, nem tudom miért. Talán túlságosan tiszteltem az ellenfelet, pedig ez nem feltétlen igaz rám, túlgondoltam dolgokat. Utána azonban már jobb volt, sikerült felvenni a tempót a francia meccsre nekem is, azóta pedig nem érzek hasonló problémákat.

A mieink két ponttal állnak, jelenleg bennmaradó helyen. A hosszabbításos sikert Franciaország ellen érte el a magyar válogatott. A győzelemnek köszönhetően Szentpétervár után (2016-ban Fehéroroszországot verték Sofronék) ismét megszólalt a magyar himnusz egy A-csoportos világbajnokságon.

– Érdekes volt, mert a francia meccs előtt egy percig sem gondoltam, hogy a mai napon kikaphatunk. Megnehezítették a dolgunkat, voltak nekünk is hibáink, jó csapatuk van nekik is, tudtuk, hogy nem lesz könnyű összecsapás. Úgy voltunk vele, hogy ma nem győzhetnek le minket, hittünk a sikerben. Jó érzés volt, hogy a végén hallgathattuk a győztesnek járó himnuszt, ez igaz az összes válogatott találkozóra, de speciálisabb nyilván az A-csoportban.

A győzelem után két bitang nehéz összecsapás várt Magyarországra, hiszen Svédország és Finnország a torna esélyesei közé tartozik. A svédek ellen az első harmadban még jól tartotta magát válogatottunk, azonban a hátralévő negyven percet kaput eltaláló lövés nélkül zárta. A finnek ellen negyven percig méltó ellenfél volt a magyar nemzeti csapat, az utolsó húsz percben nyílt ki az olló.

– Tudtuk, hogy egyik találkozón sem lehet túl nagy esélyünk. Igyekeztünk valami olyasmit alkotni, ami után a végén tükörbe tudunk nézni, hogy megtettünk mindent. Ez a svédek ellen nem feltétlenül sikerült, ott az első húsz percben játékban maradtunk, de utána nem. Másnap már sokkal jobb volt, az edzők is megdicsértek minket, hogy egy olyan vereség után, mint amilyen a Svédország elleni volt, gyorsan talpra álltunk. A finnekkel negyven percen keresztül partiban voltunk, harmadik harmad előtt bármi megtörténhetett volna. Az ilyen csapatok ellen nem feltétlenül fizikálisan fárad el az ember, hanem inkább mentálisa. Ez is 7-1 lett, de egészen más, mint Svédország ellen. Ha a finneket tudtuk negyven percig 2-1-en tartani, akkor erre bárki ellen képesek lehetünk. Ha negyven percig tudunk így játszani, akkor innen már csak egy lépés egy teljes mérkőzés ilyen színvonalú lejátszása.

A csoportkör az utolsó két mérkőzéséhez érkezett. Vasárnap 15.20-tól Németország, míg hétfőn 19.20-tól Ausztria ellen lép jégre a magyar válogatott. A németek nagyon tűnnek, így a reális képet nézve a hétfői nap lesz a sorsdöntő. Ha azon a mérkőzésen nyernek Bartalisék, akkor jövőre is az A-csoportban szerepelhetnek. Persze vasárnap is előfordulhat meglepetés, hiszen ez az együttes bizonyította, képes felvenni a versenyt bármelyik gárdával.

– Vannak kisebb sérülések, nyilván fáradtabbak vagyunk, mint az első nap, de nem gondolom, hogy bárkinek problémája lenne azzal, hogy még két találkozó vissza van. Szerencsére az összes ligában találkozhat hasonló szituációval egy játékos, hogy 10-11 nap alatt jó néhány mérkőzést le kell játszani. Mentális része kicsit nehezebb, hiszen erősebbek az ellenfelek, többet védekezünk. Sok meetingünk is van, mindenkivel kapcsolatban másra kell készülni, ezek azért sokat kivesznek belőlünk – mondta Terbócs. – A németek nagyon jók, az USA, svéd, finn közelében vannak, az, hogy most éppen kikaptak tőlük egy-egy góllal, az nem azt jelenti, hogy sokkal gyengébbek lennének. Ellenük sem mi leszünk az esélyesebbek, de úgy megyünk ki a jégre, hogy bármi megtörténhet. Az osztrákokat 4-2-re verték meg. A hokiban bármi megtörténhet, szeretnénk velük is egy jó mérkőzést játszani. Hétfőn pedig következik Ausztria, ami pont az i-n a világbajnokságon, a mindent eldöntő mérkőzés. Arra is fókuszálunk, de először Németország jön, belőlük is készülünk, megpróbálunk egy jó eredményt elérni.