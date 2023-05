2023. május 27., szombat, 17:00

Csór Truck-Trailer (13.) - Bicske II. (14.) – ősszel 3-0

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Sajnos nem az történt, amit én is vártam a mérkőzés előtt. Azaz felszabadult játékkal kellett volna teljesíteni, hiszen a bennmaradásunk nem volt veszélyben, és nem nyomaszthatta játékosokat semmilyen tét, és arra számítottam, hogy egy jó meccset tudunk játszani. Ennek ellenére az első félidőben nagyon gyenge produkciót nyújtottunk, míg az ellenfelünk nagyon motiváltan játszott sokkal jobban akart bizonyítani, mint mi. Teljesen megérdemelten szereztek vezetést az első félidőben, és a szünet után nagyon taktikus játékkal meg is őrizték. Mi enerváltak voltunk, nem tudtuk feltörni a védelmüket, úgyhogy rettenetesen csalódott voltam a lefújás után. Nagyon szeretnénk úgy zárni a szezont, hogy az utolsó mérkőzésünket hazai pályán megnyerjük, ez nem titok, szomorú lennék, ha ez nem történne meg. Biztos, hogy a Bicske is kellően készül a mérkőzésre, szeretne revánsot venni rajtunk. Szoros mérkőzésre számítok, ám nagyon bízom abban, hogy a vasárnapinál sokkal jobban fogunk játszani. Sérültek mindig vannak, ez végig kísérte az egész szezonunkat, nem akarok panaszkodni, de volt olyan mérkőzés, amikor tízen hiányoztak a keretből, és azért ez meghatározta az erőinket. Ami azonban örömteli, hogy hosszú, kilenc hónapos sérülés után visszatért az egyik kulcsjátékosunk, Zs. Nagy Balázs.

Bodajk SE (11.) - Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 1-5

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - A legutóbbi Sárbogárd elleni mérkőzésen a vendégek sokkal jobbak voltak, jobban akartak. Mi nem tudtuk pótolni Magosi Bélát, de igazán a csapat is úgy elvolt, úgy tűnt, hogy jól érzi magát. A szünetben hatottak az öltöző intelmek, mert utána több játékos összekapta magát, de igazság szerint edzőmérkőzéssé fajult az összecsapás, annyival jobban játszott az ellenfél. Ez magyar betegség, azzal, hogy kiharcoltuk a bennmaradást, már nem voltunk olyan élesek. Sajnos nagyon sima volt ez a vereség, közünk nem volt a mérkőzéshez! Jót tett a csapatnak a meccs nélküli hétvége, most egészen biztos, hogy ki lesznek éhezve a fiúk, ráadásul az Ercsivel van elszámolnivalónk, mert ősszel náluk bitang rosszul játszottunk ellenük. Remélhetőleg mindenkire számíthatok, teljes lesz a keret. Szeretnénk felszabadult játékkal, győzelemmel búcsúzni!

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Lajoskomárom (9.) – ősszel 7-1

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A tordasi vereségnek volt előzménye, miután megnyertük a Főnix FC elleni mérkőzést jelentős pontelőnybe kerültünk, igaz matematikailag még nem voltunk bajnokok, de hétről-hétre teljesítettünk, hogy azzá legyünk. Elindult egy folyamat a játékosok fejében, ami azt jelentette, hogy teljes mértékben mentálisan nem voltunk ott a mérkőzéseken, és nem adtuk le a megfelelő mennyiségű, és minőségű munkát. Úgy voltunk vele, hogy essünk túl rajta! Ez látszódott is, sokszor beszéltünk róla, annak ellenére, hogy ugyan nyertünk mérkőzéseket nem úgy játszottunk, ahogy tudunk. Azonban nem teljesen erre fogható a hétvégi vereségünk, az elmúlt három hét alatt hét mérkőzést játszottunk, azért ez nagyon komoly széria, akárhogy is nézzük egy profi klubnak is megterhelő lenne. Mi egy amatőr csapat vagyunk, munka mellett játszunk, létszám tekintetében sem voltunk többször megfelelően. Ez a hét nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Szerdán is egy éles mérkőzést játszottunk a kupában, ahol vereséggel zártunk a Sárbogárd ellen, és Tordason sem úgy jött össze, mert már az elejétől nem tudtunk olyan sebességgel játszani, mint szerettük volna. Fáradt volt a csapat, a Tordas azt csinálta, amit tud, maximális odaadással teljesített, és a jobbik nyert. A Lajoskomárom ellen végre hazai környezetben játszunk, remélem, hogy akik megkapják a lehetőséget mindent megtesznek a sikerért. Akárhogy is nézzük, egy Szuperkupa mérkőzés lesz a bajnokcsapat és a kupagyőztes között. Tét nélküli lesz a találkozó, bízom abban, hogy jó mérkőzést játszunk, és megússzuk sérülések nélkül, mert nekünk még lehet dolgunk a következő hetekben. Lesznek hiányzók, egyrészt sérülés, másrészt öt sárga lap miatt.

Mányi TK (12.) - Tordas R-Kord (1.)– ősszel 0-1

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Vasárnap azért nem tudtunk pontot szerezni Sárosdon, mert hátul figyelmetlenek voltak a játékosok. Teljesen nyílt mérkőzés volt, le a kalappal a csapat előtt, mert a lehetőségekhez képest mindent kihoztunk belőle. Kis szerencsével még akár egy pontot elhozhattunk volna, de így ki lehet kapni. Tudjuk, ismerjük a Tordas erényeit, ők az ezüstéremért harcolnak, mi pedig becsületesen szeretnénk helytállni. Amennyiben jók lesznek a körülmények, az időjárási, illetve a pályaviszonyok, akkor ebből egy színvonalas mérkőzés kerekedhet ki. Mindenképpen jó lenne a bajszukat megrángatni, mert attól függetlenül, hogy ők a második helyért hajtanak, ezen a mérkőzésen bármi előfordulhat. Ősszel nagyon szoros mérkőzés játszottunk velük, szakadó esőben, most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy melyik arcunkat mutatjuk meg. Ki-ki meccs lesz, amelyen nyilván nem mi leszünk az esélyesek, de az a célunk, hogy szépen búcsúzzunk a szurkolóktól.

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Sárosd (7.) – ősszel 1-0

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Nem volt éppen jó minőségű a kápolnásnyéki pálya, de végig kontrolláltuk a mérkőzést, igazán először működött a társaság csapatként. Jó teljesítményt nyújtottunk, és simán nyertünk. Elégedett voltam a csapattal. Jövőre ugyanígy neki akarunk futni a bajnokságnak, a bajnoki címre fogunk hajtani, mert a Főnix megérdemli az NB III-at! Bízom abban, hogy egyszer csak sikerül, mivel kétszer voltunk egymás után másodikok. Amennyiben be szeretnénk biztosítani helyünket, otthon kell tartanunk a három pontot, de minimum egyet. Ugyanaz a csapat pályára lépni, mint Kápolnásnyéken, köztük volt négy 2006-ban született fiatal.

Tóvill Kápolnásnyék (5.) – Martonvásár (15.) – ősszel 7-1

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Teljesen reális volt a kétgólos különbség a Főnix FC javára, esélyünk sem volt. A fehérváriak jobban akarták a győzelmet, sansztalan volt a pontszerzés számunkra. A Martonvásár elleni mérkőzésnek nincsen tétje, ők a tabella végén végeznek, mi pedig ötödiknél nem lehetünk jobbak. Sportszerű találkozót várok sok néző előtt, a meccs szünetében fogják átadni az utánpótlás csapatainknak a dobogós helyekért járó érmeket. Nem tudom még hogyan fogunk felállni, legutóbb is csak két cserém volt. Krajnc Balázsra már számíthatok, ő a múlt héten a lázas beteg volt, illetve letöltötte az öt sárga lapért járó eltiltását Varga József. Elképzelhető, hogy az ifjúsági csapatból lehetőséget fognak kapni majd a fiatalok.

Sárbogárd (4.) - Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 2-4

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Három héttel ezelőtt a Tordas megérdemelten nyert ellenünk, taktikusan futballozott, nekünk pedig azon a meccsen semmi nem sikerült. Ha reggelig játszottunk volna, akkor sem rúgunk gólt! Nem játszottunk rosszul ezen a mérkőzésen sem, csak nem sikerültek a megoldásaink, kellő alázattal és tisztelettel futballoztunk, ahogy mindenki ellen. Bodajkon és Enyingen is simán sikerült nyerni, a Lajoskomárom elleni kupameccsen ellenfelünk helyzet nélkül lőtt három gólt, mi pedig sorra kihagytuk a lehetőségeket. Ott is nyerni kellett volna, örülök azonban az utóbbi győzelmeknek, melyeket kapott gól nélkül zártunk, de így is csak a negyedik helyre tudunk beérni. Az Ikarus ellen sem a visszavágás vágya fűt igazán, mivel ott sem fociztunk rosszul, és sajnáltuk az elhullajtott három pontot, de becsülettel, szépen szeretnénk búcsúzni a hazai közönségtől, elsősorban látványos labdarúgással, győzelemmel. Bízom abban, hogy a sérültek szép lassan felépülnek, bár többen vannak, akikre még ősszel sem számíthatok. Annak örülünk Luczek Roland már folyamatosan játszik, de még nem teljesen egészséges.

Szabadnapos: Enying (10.)