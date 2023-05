Kisvárda Master Good SE – Alba Fehérvár KC 22-29 (7-11)

Kisvárda, 390 néző

Vezette: Ónodi Erika, Őri Erika

Kisvárda: Graovac – Udvardi 2 (1), Juhász G. 5, Karnik Sz. 6 (1), Siska 3, Radojevics 1, Mérai 1. Csere: Mátéfi G. (Kapus), Trúnková, Bouti, Habánková, Akijama 3 (2), Makkai, Sztamenics 1, Szarková, Micsevszki. Edző: Bányász-Szabó Valéria

Alba FKC: Pijevic – Zrnic 2, Afentaler, Ohjama 1, Boldizsár 2, Sztosics 7 (3), Takó 5. Csere: Tóth N., Kubina (Kapusok), Besszer, Utasi 9, Szmbatjan 3, Szemes, Dubán. Edző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 2, ill. 14 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3

A pontvadászat végére, ha nem is nagy, de kis tétje azért volt az összecsapásnak. Jelesül a tabella hetedik helyének megszerzéséért folyt a harc, és ez az Alba tekintetében feltétlenül előrelépést hozott volna a tavalyi tizedik pozícióhoz képest.

Ha létezik idény eleji forma, akkor az ellenkezője is igaz lehet, mert az idény végén igencsak döcögősen indult a rangadó. 4 perc 14 másodperc elteltével jegyezhettük az első találatot, melyet Juhász Gréta szerzett egy lapos átlövésből. Már-már az utóbbi időben legendássá válóan pocsékul indított viszont a fehérvári gárda, zsinórban hagyták ki a helyzeteket, és csak a 10. percben vették be először Utasi Linda révén Kristina Graovac kapuját, 2-1. A folytatásban sem kápráztatták el a csapatok a publikumot, melynek soraikban több Fehérvárról is elrándult drukker próbálta űzni-hajtani kedvenceit. Az volt az érzésünk, mintha muszájból játszanának a felek, igaz a 14. percben a Várda Udvardi Laura jobb felsőben kikötő labdája a hazai szurkolók hangját hozta meg, 4-2. Próbált közelebb férkőzni házigazdáihoz az Alba, ez sikerült is a 21. percben az addigra már háromgólos Utasi találatával, 5-5. Sőt, Katarina Sztosics a vezetéshez, majd hétméteresből kétgólos előnyhöz juttatta az övéit, 5-7. Ez aztán a félidőre négygólos differenciává hízott, elsősorban a feljavuló AFKC védekezésnek köszönhetően.

A szünet után a Kisvárda ébredt korábban, nehezen szőtte akcióit, és idejekorán lassította a játékot a Fehérvár, de azért megkísérelte tartani a négygólos fórját. Sőt, Tamara Szmbatjan a 39. percben mindezt fokozta, 11-16. A játék irama enyhén szólva sem volt pörgős, ez ugyancsak kedvezett az Albának, és negyedórával a lefújás előtt továbbra is magabiztosan őrizték előnyüket, 15-21. A hajrára kanyarodva sem változott sokat a helyzet, csupán kozmetikázott az álláson a szabolcsi csapat, ám meg sem tudta közelíteni vendégeit.