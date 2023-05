Magyarország – Finnország 1-7 (0-1, 1-1, 0-5)

Tampere, 11547, V.: Fernandez, Hribik, Zunde, Constantineau.

Magyarország: Bálizs – Stipsicz, Fejes, Sebők 1, Hári, Galló (1) –Szabó B., Hadobás, Erdély, Bartalis, Sofron – Kiss R., Horváth M., Nagy G., Papp, Terbócs – Garát, Pozsgai (1)

, Csányi, Nagy K., Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Finnország: Olkinuora (1) – Lehtonen 1 (1), Ohtamaa 1 (1), Hartikainen 1, Manninen (1), Rantanen (3) – Maatta (1), Koivisto, Kakko 1 (1), Suomela (2), Armia 1 (1) – Seppala, Pokka, Pesonen, Lammikko, Kapanen 1 – Friman (1), Matinpalo, Merela 1, Bjorninen (1), Anttila. Szövetségi kapitány: Jukka Jalonen.

Kiállítások: 6, ill. 0 perc.

Kapura lövések: 13-44.

A svédek elleni 7-1-es vereség után ezúttal sem várt könnyű feladat Kevin Constantine együttesére. Bártan kezdtek a mieink, Erdélyé volt az első lehetőség, de Olkinuora védett, a magyar offenzíva nem lassított, Bartalis előtt is komoly helyzet adódott, sajnos kimaradt. A túloldalon Friman távoli löketét hatástalanította Bálizs. Kilenc perc eltelte után a magyar lendületet egy emberhátrány törte meg, a fórban Hartikainen kapuvasig jutott, Bálizsnak nagyokat kellett védenie, de sikerült megúszni ezt a büntetést. Sajnos fölénybe kerültek a finnek, és hét perccel a szünet előtt Lehtonen kilőtte a felső sarkot, 0-1. A harmad végén komoly lehetőség adódott, Erdély és Sofron indult meg, egy elcsúszó finn védő megcsinálta nekik a helyet is, de a másik hátvéd sajnos olvasta az összjátékot, így lövés nem lett belőle. A játékrészt Lammikko hatalmas lehetősége zárta le, közeli kapáslövését Bálizs hatalmas bravúrt mutatott be.

A második harmad elején rögtön ismét öt a négy ellen támadhatott Finnország, Sofron ült ki két percre, ezt sajnos már nem sikerült kibekkelni, Kakko közelről volt eredményes, 0-2. Nyomott a házigazda, de ennek ellenére sikerült szépíteni. Pozsgai lövése után a kapusról felperdült a pakk, Sebők találta meg először a játékszert, és bepofozta közelről, 1-2. Talán kicsit erős síppal befújt Horváth kiállítás után megint fórban játszhattak a finnek, de ezt átvészelték a mieink. Öt az öt ellen jól tartotta magát Magyarország, több ígéretes lehetőség adódott előttünk, Sebők duplázása Olkinuora mamutján múlott.

Rohammal nyitották a finnek az utolsó húsz percet, szép akciót követően Ohtamaa lőtte ki pontosan a hosszú felsőt, 1-3. Nagy Gergőt is kiküldték a büntetőpadra két percre, és a finnek köszönték szépen, kihasználták, Hartikainen maradt tisztán és kíméletlenül kipókhálózta a felső sarkot, 1-4. Megrogyott a válogatott, Kapanen megpattant lövése talált utat a kapuba, hét perc alatt hármat rámoltak be a kék-fehérek, 1-5. Újabb hazai emberelőny jött, de ezt sikerült kivédekezni, azonban ismét beszorultak a mieink. Kicsit összeszedettebbé vált a játékunk, egy-két helyzet is adódott, de gólt ismét Finnország szerzett, Merela gyorsan eleresztet lövése ment be, 1-6. Az utolsó percre jutott még egy finn gól, Armia értékesítette a ziccert, 1-7.

A magyar válogatott szombaton pihen, vasárnap a németek következnek, majd hétfőn a mindent eldöntő Ausztria elleni találkozó jön.