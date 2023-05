Kenan Kodro duplázott, s Lirim Kastrati is betalált a ZTE kapujába, 3-0-s győzelmével pedig tett egy fontos lépést a bennmaradás felé a MOL Fehérvár FC. Bartosz Grzelak érthetően elégedett volt a találkozó után. Március 18-a után, a Honvéd legyőzését követően nyert újra a Vidivel.

Bartosz Grzelak március 18-a után nyert ismét a Vidivel

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

- A mérkőzést megelőzően elmondtam a játékosoknak, hogy az utolsó hazai mérkőzésen fontos, hogy jó teljesítményt nyújtsunk a szurkolóink előtt és megszerezzük a három pontot, hiszen a bennmaradásért harcolunk. Látható volt, hogy jól reagáltak erre a játékosok. Az első pillanattól kezdve támadtunk és mentünk előre. Lehetett látni, hogy nagyon szeretnénk nyerni. Fontos volt, hogy nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, ez hozta magával a további magabiztosságot a csapatnak. A hátrányban játszó ZTE részére felkínáltuk ezután a területeket, nekünk pedig több tér maradt támadásokat vezetni az ő vonaluk mögött. Amennyiben az átmeneteket jobban megoldjuk, több gólt is szerezhettünk volna, de elégedett vagyok a három rúgott góllal és azzal is, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót.

Kenan Kodro tizenegyese nyitotta a találkozót

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

A Vidi trénere a sajtótájékoztatón kitért több játékosa egyéni teljesítményére.

Kovács Dánielnek több fontos védése is volt

Forrás: molfehervarfc.hu

- Kovács Dániel remekül védett, de amióta én itt vagyok, amúgy is elégedett vagyok vele az edzéseken és a mérkőzéseken is. Több meccset is lehoztunk kapott gól nélkül, neki is köszönhetően. Kodro pedig duplázott, amikor pedig van egy ilyen kapus-, és egy ilyen támadó teljesítmény, akkor sikeres lehet az egész csapat is. Ami Kastratit és Schönt illeti: a ZTE más felállásban állt fel, mint amire számítottunk, mert ritkán játszanak 3-4-3-at, de a bemelegítés előtt felkészítettük erre a játékosokat. A szélsőknek mondtuk, hogy kezeljék a szárnyvédőket. Egy dolog nem tetszett, hogy emiatt hátul hatos sor alakult ki nálunk a védelemben, néha túlzottan hátranyomtak minket, de ezt leszámítva szerintem rendben volt a reakció erre a felállásra. Kodro továbbra is az elsőszámú ítéletvégrehajtónk volt, így örültem annak, hogy ő állt oda ismét a büntetőhöz. Persze egy labdarúgóedző mindig automatikusan a legrosszabb forgatókönyveket is lejátssza a fejében. Szóval arra is gondoltam, hogy mi lesz akkor, ha esetleg kimarad a tizenegyes. De ezúttal magabiztosan értékesítette a büntetőt. A meccsterv viszont nem változott volna akkor sem, ha kimarad a tizenegyes.

Nagy volt a fehérváriak öröme

Fotó: MOL FEHERVAR FC

A zalaegerszegi vezetőedző, Boér Gábor nem osztotta azt a véleményt, miszerint csapata nem vette volna igazán komolyan a Vidi elleni meccset.

- A korai első gól demoralizáló volt számunkra, a Vidinek pedig megkönnyítette a helyzetét. Ki nem kényszerített hibák után többször is átrohant rajtunk a hazai csapat. Mi is sokszor eljutottunk a Vidi tizenhatosán belülre, de nem voltunk elég hatékonyak az utolsó harmadban és a kapu előtt. Talán több kapuralövésünk is volt, mint a hazaiaknak, de a minőség hiányzott. A kapott gólunk után még jobban kinyíltunk, még több területet hagytunk az ellenfélnek, ráadásul kényszerűségből is cserélnünk kellett - értékelt Boér Gábor. - A csapat melózott próbálkozott, rengeteget futott. Igyekeztünk magasan letámadni, nem volt mentalitásbeli probléma. Minőségben volt hiány, de direkt készültünk arra, hogy megállítsuk azokat a hangokat, hogy mi nem vesszük komolyan ezt a mérkőzést. Most pedig az a célunk, hogy hazai pályán szépen búcsúzzunk a csodálatos közönségünktől, akik Fehérvárra is sokan elkísértek minket.

MOL Fehérvár FC - Zalaegerszegi TE FC 3-0 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, 6237 néző. Vezette: Pintér Csaba (Vígh-Tarsonyi, Szalai)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Flores, Makarenko (Alef, 80.) - Kastrati, Dárdai (Christensen, 80.), Schön (Houri, 69.) - Kodro (Katona M., 73.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

ZTE FC: Demjén - Bedi (Meshack, a szünetben), Mocsi, Kálnoki-Kis (Lesjak, 40.), Csóka Dániel - Németh D. (Mim, 60.), Huszti A., Szendrei (Papp Cs., 72.), Kovács B. - Ikoba (Klausz, a szünetben), Szalay Sz. Vezetőedző: Boér Gábor

Gól: Kodro (3. - tizenegyesből, 49.), Kastrati (39.)

Sárga lap: Kovács B. (17.), Kálnoki-Kis (30.), Szalay (42.), Huszti (75.), Mim (78.)