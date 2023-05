A nővére osztotta meg a világhálón a szomorú hírt, hogy a korábbi center, Varga József hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Szabadbattyánban nőtt fel és élt mindig, a kosárlabdával középiskolásként ismerkedett meg, a székesfehérvári Ybl Miklós Közlekedésgépészeti Szakközépiskola csapatában szerepelt, Borbély László testnevelő vezette az első edzéseit, később Zsigmond Mihály foglalkozott vele a palánk alatt. Nem csak 211 centiméteres magasságával, alázatával és szerénységével is kitűnt társai közül, leigazolta előbb az NB I/B-s ARÉV SC, majd az egy divízióval feljebb szereplő Videoton. Itt mutatkozott be a legmagasabb osztályban, a katonáskodás másfél esztendeje alatt a Budapesti Honvédban szerepelt. Visszatért a koronázóvárosba, a kilencvenes évek elején igazolt ismét az ARÉV-be, pályafutását itt fejezte be, pattogtatott a Nagy Sándor, a Vetési Imre és a Gellér Sándor vezette csapatban. Amikor hazai rivális érkezett a Videoton Oktatási Központba, vagy az Alba Regia Sportcsarnokba, az ellenfél edzője a meccs előtt mindig hosszasan törte a fejét, hogy a nagy embert, azaz Vargát miként semlegesítsék. Ugyanis korlátlan úrnak számított a gyűrű alatt, a lepattanó labdák rendre nála landoltak.

Joke – mert így ismerték a koronázóváros kosaras rajongói - pályafutásában a legbüszkébb a nyolcvanas évek végén lezajlott, az Egyesült Államok több városát érintő túrára volt, amelyen minden meccsen pályára lépett a magyar válogatottban. Harminc alkalommal öltötte magára a címeres mezt.

Varga József végső búcsújára május 31-én, 16 órakor kerül sor Szabadbattyánban, a katolikus temetőben. Nagy ember, nyugodj békében.