Tavaly Szegeden a házigazdák nyertek 1-0-ra, míg Csákváron az AFC győzött magabiztosan 3-1-re.

Korántsem vár habkönnyű találkozó a Csákvár csapatára, amely 2014 óta megszakítás nélkül a másodosztályban szerepel. Tóth Balázs vezetőedző együttese az előző fordulóban 3-1-es vereséget a DVTK vendégeként, így jelenleg a 16., osztályozót jelentő helyen áll a bajnokságban, ha csak pontazonossággal is.

- A kés a nyakunkon van! Sajnos látni kell, évek óta ugyanez a történet ismétlődik meg, tavaly, tavaly előtt is ilyenkor az életben maradásért kellett küzdenünk. Az őszi hatodik hely nagyon jól nézett ki, de nem a valóságot tükrözte. Tavasszal aztán belekerültünk egy negatív spirálba. Ami korábban befelé pattant és győzelmet jelentett, most kifelé jött és vereséget eredményezett. A Tisza-partiak kerete az egyik legerősebb az NB II-ben, előkelő helyezésük nem a véletlen műve. Most azonban számunkra teljesen mindegy, hogy ki ellen lépünk pályára, nyernünk kell! – hangsúlyozta Tóth Balázs.