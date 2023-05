Az egyik internetes videómegosztóra felkerült rövid anyag szerint Vojvoda és Pongó vezeti a fehérvári kosarasok buszát, ám a valóságban a hivatásos sofőr kormányozta a klub járművét, a kék-fehérek az utóbbi évtizedben megszokott környezetben búcsúztak a szezontól. Egy hónappal korábban már találkoztak ugyanitt a kosarasok és az irodai munkatársak, azonban azzal a rendezvénnyel ellentétben, ezúttal a főbb támogatók is tiszteletüket tették. Az ezüstérmet aranyként kezelik a koronázóvárosiak, úgy gondolják, hogy nem elbukták az aranyat – a Falco lényegesen jobb volt az utolsó, mindent eldöntő, vasárnap esti mérkőzésen -, hanem a rendkívül erős mezőnyben megnyerték a kevésbé fényes medáliát.

-Természetesen úgy készültünk a fináléra, hogy megszerezzük az aranyat, de a szombathelyieket megérdemelten koronázták meg ismét. Főleg az utolsó mérkőzésen bizonyították, hogy ők rendelkeznek a legjobb csapattal. A sárga-feketék hozzászoktak az ilyen hangulatú meccsekhez a Bajnokok Ligájában, nekünk még szoknunk kell ezt a ritmust – közölte a szezonban végig remekül teljesítő irányító, Pongó Marcell. Aztán – általános derültség közepette - átadta a házigazdáknak, Sáfrán Andrásnak és Ifj. Sáfrán Andrásnak azt a mezt, amit a bajnoki döntőn viselt. „Azóta nem lett kimosva, remélem, nem ez nem jelent komoly problémát.”

A csapat ezzel a kerettel biztosan nem lép pályára a folytatásban, ahogy a korábbi években, ezúttal is lesz fluktuáció. A vezetők remélik, hogy Pongó mellett a másik, tavaly nyáron a Falcóból igazolt válogatott irányító, Somogyi Ádám is meghosszabbítja lejáró szerződését. Vojvoda Dávid a közelmúltban újabb két évre aláírt, Balsay Ádám minden bizonnyal távozik, Takács Milán és ikertestvére Martin a következő évre is érvényes szerződéssel rendelkezik. Előbbi elégedett a szerepével, 15 percet kap a meccseken a bizonyításra – a fiatalszabály miatt az első félidőben felváltva volt pályán Somogyival –, ellenben Martin alig jutott szóhoz, hasonlóan a sérülés után felépült Balsayhoz. Takács Martin a tavalyi tavasz kölcsönben töltötte Zalaegerszegen, ha marad Fehérváron, elképzelhető, hogy ismét kölcsönbe megy, a több játéklehetőség reményében. Testvére viszont biztosan a Gáz utcában pattogtat a következő idényben is.

-A saját nevelésű játékosok közül én játszottam a legtöbbet a tavalyi és a nemrég véget ért szezonban - jegyzi meg Takács Milán. - Amikor másfél éve Matthias Zollner hozzánk szerződött, jelezte, negyedórát szán nekem, amit szó nélkül elfogadtam. Ez meg is valósult, aztán februárban, az edzőváltás után sem változott a helyzetem, Alejandro Zubillaga is bízott bennem. Somogyival együtt sokat voltunk pályán, ő többet, tíz perccel, én a negyedórával is elégedett voltam, elfogadtam a kiegészítő játékos szerepkört. Úgy gondolom, a korábbi idényhez képest a játék minden elemében előreléptem, a szakvezetés elsősorban védekezésben számított rám, de támadásban is gyakran voltam pályán. Zubillaga nem sokat változtatott a korábbi rotáción.

Takács szerint a katalán tréner mégis sok újat hozott, ami meg is látszott az eredményeken. A négy vereség – ami Zollner állásába került – után Zubillaga irányításával 14 meccses győzelmi széria következett. „Megszűnt a görcsösség, a frusztráltság, jobb, nyugodtabb lett a légkör, ezért javultunk hatalmasat. Az új edző bevont bennünket is a döntésekbe, több dologban kikérte a véleményünket. Kiegyensúlyozottan teljesítettünk, hazai pályán a februári edzőcsere után nem kaptunk ki. Sőt, idegenben is csak a Falcótól, négyszer, ez viszont a bajnoki címünkbe került. Az árpilisi, a Magyar Kupában vívott elődöntőben 79-75-re vertek bennünket az Aréna Savariában, a döntő három, idegenbeli meccsén szintén jobbnak bizonyultak nálunk. Az döntött, hogy a BL-ben hozzászoktak ehhez a tempóhoz, főleg az utolsó meccsen voltak sokkal nyugodtabbak nálunk. Az nagy öröm, hogy az edzőcsere után, a győzelmek hatására a drukkerek visszatértek a csarnokba, remek hangulat uralkodott minden mérkőzésen.”