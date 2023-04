Bodajk SE – Tordas R-Kord 2–3 (2–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Molnár M., Kis (Kurcz) – Katóka R., Arany S., Kovács T., Ambrus - Farkas K., Magosi. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Spinner), Balogh B. (Kovács Á.) - Csizmarik (Dely D.), Jancsó, Szilágyi (Hernádi) - Horváth B. (Irházi), Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Ambrus (28., 34.), ill. Dely D. (65.), Jancsó (69.), Kovács Á. (80.)

Jók: Ambrus, Arany S., ill. Cseresnyés, Dely D., Jancsó



A mérkőzés első perceitől kezdve mindkét csapaton látszódott, hogy a három pont megszerzése a célja. A Tordas kezdte jobban a mérkőzést, de a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták, míg a hazaiak a 15. percben jutottak el először a kapujukig, előbb Kis Viktor gurított a kapus kezébe, majd Ambrus Hunor lőtt alig mellé 12 méterről. Ismét több tordasi ziccer következett, ennek ellenére egy 28 méteres bodajki szabadrúgás elakadt a 16-oson belül a 28. percben, erre Ambrus csapott le és 12 méterről kilőtte a jobb felső sarkot, 1-0. A 34. percben Arany Sándor ment el a baloldalon beadásába kézzel ért bele egy védő, a megítélt tizenegyest Ambrus értékesítette, 2-0. A második félidőben kezdett fáradni a vendéglátó és három pontrúgásból a Tordas megfordította a mérkőzést. A 65. percben egy szöglet után Dely Dániel csúsztatott a hosszú sarokba. 2-1. Majd négy percre rá ismét szöglet után Kovács Áron volt eredményes 5 méterről, 2-2. A 80. percben ismét jött egy szöglet, amelyre Jancsó Buda ért oda előbb, és lőtt a hálóba, 2-3. Az utolsó tíz percben kinyílt a Bodajk, próbált egyenlíteni, de helyzeteik inkább a vendégeknek voltak. Végig nagyon küzdelmes, szórakoztató volt a mérkőzés, az élményt még a vendégek edzője is fokozta, aki a kilencven perc alatt a lelátóról próbálta a labdarúgás rejtelmeibe vezetni játékosait és Rózsa Ádám játékvezetőt.

Tudósított: Kovács Zoltán



Ercsi Kinizsi – Csór Truck-Trailer 9–1 (5–0)

Ercsi, 70 néző

Vezette: Szücs László.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Juhász B. (Réthy), Buzás, Kun, Lak - Kondreska (Váradi), Rebők, Hujber, Hodula M. - Petrás, Csányi (Orza). Vezetőedző: Lieber Károly

Csór Truck-Trailer: Lehr – Báles A., Pécsi (Bognár M.), Kásler Bence, Flavio – Tolnai M., Szemenyei (Makai), Báles Zs., Bogdány - Cserna (Csapcsár), Ács (Harangozó). Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Lak (24., 38., 81.), Csányi (25., 35., 40.), Kun (56., 82.), Hodula M. (58.), ill. Flavio (66.)

Jók: az egész csapat, ill, Flavio.



Ősszel egy 5:2-es csúnya vereségbe szaladt bele a Kinizsi Csóron, tehát volt törleszteni valója. Az első félidőben eldőlt a mérkőzés, mivel 5-0-al vonultak a csapatok a szünetre. Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, amit további négy góllal nyomatékosított az Ercsi. Flavio fejelt 7-0-nál egy szép gólt, ezzel megszerezve a vendégek szépítő találatát. Rendkívül sportszerű mérkőzésen, kiváló játékvezetés mellett, meggyőző hazai siker született.

Tudósított: Flórián Gábor



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Martonvásár 3–1 (3–1)

Agárd, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Molnár S., Radács, Balogh Á., Tóth Tibor (Balogh Balázs) - Szellák, Mód, Klauz, Gere - Koronczi, Tóth B. (Balogh Benedek). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Dezső (Pintér O.), Busák, Füzér (Gábor D.) - Jordáki M. (Halenár), Jordáki N., Gábor Á., Varga L. - Szántó, Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Gól: Gere (21., 28.), Balogh Balázs (39.), ill. Patkós K. (30.)

Jók: Radács, Balogh Balázs, Gere, ill. Farkas Cs.



Betegségek és sérülés miatt karcsú kerettel kezdett a hazai csapat, ráadásul Tóth Tibor is megsérült a találkozó elején. Ahogy várható volt, a Martonvásár behúzódott a kapuja előterébe, sorra jöttek a hazai támadások. Gere két góllal jelezte, hogy még pályázik a gólkirályi címre, Balogh Ádám és Radács Milán passzait váltotta gólra a 21. és a 28. percben. A vendégek a 30. percben először jutottak el a 16-osig, ahol egy felesleges szabálytalanság miatt büntetőhöz jutottak, amelyet Patkós Kevin értékesített. Pár perc múlva ismét kettő volt a különbség, családi összefogással: Balogh Ádám alapvonalról belőtt labdáját a berobbanó Balogh Balázs vágta a kapuba (unokatestvérek). A második félidőben rengeteg volt a hiba, többször hozták helyzetbe a vendég csatárokat a védők, aztán mentettek. Az újabb három ponttal magabiztosan halad a bajnoki cím felé a gárdonyi gárda.

Tudósított: Balogh Balázs



Mányi TK – MÁV Előre FC Főnix 1–2 (0–1)

Mány, 140 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Mányi TK: Ténai – Vass, Bukovecz, Peinlich, Molnár Á. - Lakatos G. (Radovics), Juhász I. Levente, Lakatos Gy., Tóth Tivadar - Vindics, Juhász II. Levente. Asszisztens edző: Pintér Zoltán

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Borombós, Adorján (Kónya), Rubos (Varga N.), Kertész (Pápai) – Király B., Krán, Zoboki Á., Takács G. - Jófejű, Andróczi (Balogh L.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Juhász I. Levente (91.), ill. Jófejű (40.), Adorján (55.)

Kiállítva: Krán (86.).

Jók: az egész csapat, ill. Nideczki, Kertész, Jófejű.



Az előzmények – a hétközi edző-lemondás, öt játékos távozása - tudatában, nem várt könnyű mérkőzés a mányi fiatalokra, hiszen az ezüstéremért harcoló, jó erőkből álló Főnix FC volt az ellenfelük. A házigazdák mindent elkövettek, határtalan lelkesedésükkel megnehezítsék a fehérváriak dolgát. Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott a pályán, nagy mezőnycsatával, de kevés lehetőséggel. A félidő vége előtt, a hazaiak egy ápolás miatt több percre emberhátrányba kerültek, és a baloldalon vezetett akció után Jófejű Sándor szép lövésével használta ki ezt a Főnix FC, 0-1. Szünet után, minden maradt a régiben, a Mány eltüntette a tudáskülönbséget. Az 55. percben, egy pontrúgás után, ide oda pattogott a labda a gólvonalon, amely végül Adorján Gergőről vágódott a kapuba, 0-2. A Mány tizenkilencre lapot húzva, beáldozta a védekezését, nyíltabb lett a pálya. A 80. percben Lakatos Gergőt taszították fel a 16-oson belül, a büntető elmaradt, viszont a tovább guruló labdát Peinlich Szilárd lőtte kapura, amelyet Nideczki Raul ritkán látható bravúrral hárított. A vendégek ezután egy zúgó kapufát lőttek, az ellentámadásból pedig a Mány szépített, Juhász I. Levente 10 méterről bombázott a kapuba, 1-2. A vendég kiállítás ellenére, végig férfias, sportszerű meccset vívtak a csapatok, ahol talán a határtalan lelkesedéssel játszó hazaiak rászolgáltak volna az egy pontra, a nagyot küzdő, szimpatikus Főnix FC ellen.

Tudósított: Varga Mihály



Enying – Sárosd 0–0

Enying, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Enying: Kovács Z. – Kalló, Mohai, Gyárfás-Tóth, Nyikos – Paluska K. (Király D.), Csepregi, Szalai K. (Blaski), Vass - Németh Sz., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Sárosd: Rauf – Susa, Hushegyi, Pribék, Lakakisz (Vachler) - Reicheld, Dvéri II. Zs. (Vida), Schnierer, Szekeres - Vámosi, Szabó N. (Buza). Vezetőedző: Rauf Dávid

Jók: Csepregi I., Kalló Sz., Mohai B., Németh Sz. ill. Schnierer J., Szekeres M., Susa.



Nagyon nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mintha mindkét csapat már az elején el akarta volna dönteni a találkozót. Az első negyedórában kétszer is megszerezhette volna a vezetést a hazai gárda. Előbb Csepregi Imre közeli fejesét tolta kapufára Rauf Tivadar, majd néhány perccel később Kalló Szabolcs csúsztatásánál állt nagyon jó helyen a sárosdi kapus. Tovább tartott az enyingi fölény, ismét Csepregi került helyzetbe, de Rauf újfent nagyszerű reflexszel hárított. A 40. percben Mohai Benedek 30 méteres szabadrúgásánál ismét a kapufa segítette ki a vendégeket, a fiatal védő bombája a felső lécen csattant.

A második félidő sárosdi fölénnyel kezdődött, de igazán nagy helyzetet ők is csak egy szabadrúgással tudtak kialakítani. Szekeres Marcell lövésénél esett találatot azonban Domak Ádám játékvezető leshelyzet miatt érvénytelenítette. Maradt a 0-0, de ahogy kiemelkedő tempó miatt fáradtak a csapatok, úgy szaporodtak a hibák és nőtt a feszültség. A frissítésként érkező Vida Tamás átlövését szerencsésen védte hazai kapus, akinek dolgát jócskán megnehezítette a mély talaj. A hajrában már teljesen világossá vált, hogy ez maximum egy egygólos mérkőzés lesz. Az enyingi védelem hősiesen verte vissza a sorra érkező vendégtámadásokat, és így Kovács Zoltán kapusnak jóval kevesebb dolga volt, mint a túloldali kollégájának az első félidőben. Végül nem esett találat, de ez nem egy időhúzós, tingli-tangli, gólnélküli alibi mérkőzés volt, hanem egy kiélezett, izgalmas, rangadónak is beillő találkozó, a lefújás pillanatáig igazi NB-s színvonalú tempóval.

Tudósított: Mohai Norbert



Tóvill-Kápolnásnyék – Sárbogárd 3–3 (2–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Wittner József.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Lipóth (Kiss Á.), Varga József - Pigler, Venczel, Eipl, Zsigmond (Varga D.) - Csörge (Katona), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Sárbogárd: Brúzsa – Gráczer Bence, Kovács J., Gráczer G., Mayer – Szalai Á., Tóth P., Farkas G., Bencze - Fodor M. (Glócz Z.), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Varga József (24., 70.), Venczel (41.), ill. Gráczer Bence (7., 61.), Szalai Á. (90.)

Kiállítva: Őz (30.).

Jók: Pigler , Zsigmond L. , Varga József, ill. Gráczer Bence, Bencze.



Forduló rangadóját játszották Kápolnásnyéken, a dobogó egyik fokáért küzdöttek a csapatok. A 7 percben egy szabadrúgás utáni kavarodásból Gráczer Bence lőtte a hosszú sarokba a labdát, 0-1. A 30. percben megfogyatkoztak a nyékiek Őz Zalán jutott a kiállítás sorsára. A 24. percben Varga József büntetőből egyenlített, 1-1. A 41. percben pedig átvette a vezetést a Kápolnásnyék, Venczel Zsolt használta ki a védők hibáját, és helyezte a hosszú sarokba a labdát, 2-1. Második félidőben a Sárbogárd irányította a játékot, és a 61. percben egy erősen lesgyanús szituáció után Gráczer Bence keveredett a védők mögé és rúgta a kapuba a labdát, 2-2. A 72. percben Vagyóczki Patrik labda helyett Zsigmond Levente lábat találta el, ezt követően Wittner József játékvezető a 11- es pontra mutatott. A büntetőt Varga József higgadtan értékesítette, 3-2. A mérkőzés hajrájában egy bal oldali centerezés után Palásthy Dávid még bravúrral védett, de a kipattanó labdát Szalai Ádám bombázta be a kapuba, 3-3.

Nagyot küzdött a vendéglátó csapat, megérdemelték volna a három pontot.

Tudósított: Sziládi István