Aqvital FC Csákvár – HR-Rent Kozármisleny 2-3 (0-0)

Csákvár, 200 néző

Vezette: Nagy Róbert (Berényi Ákos, Márkus Péter)

Aqvital FC Csákvár: Auerbach – Murka, Alaxai, Karacs, Körmendi – Ominger, Posztobányi, Magyar Zs. (Gazdag, 65.) – Torvund (Kocsis D., 83.), Vaskó, Fejős (Baracskai, 74.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

HR-Rent Kozármisleny: Somogyi M. – Turi, Várkonyi (Gajág, 46.), Füredi, Bor (Beke, 46.) – Horváth D., Tölgyesi – Vogyicska, Bartha (Kosznovszky, 78.), Vajda R. (Nagy E., 92.) – Gránicz (Daru, 46.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gól: Vaskó (47., 72.), ill. Daru (52. – 11-esből, 60.), Kosznovszky (89.)

Az 5. percben Torvund Alexander szerzett labdát a 16-os bal sarkánál, Fejős Áronhoz passzolt, aki betört a büntetőterületre, ahol Várkonyi Bence buktatta. Magyar Zsolt tizenegyesét a jó irányba mozduló Somogyi Máté hárította. A 18. percben Vaskó Tamás Posztobányi Patrik remek labdáját előre vetődve a felső lécre fejelte. Majd a 28. percben ismét a keresztléc mentette meg a baranyai gárdát a góltól, Vaskó Ominger Gergő labdájából találta telibe.

A 47. percben Vaskó Posztobányi felívelésével fordult be, és a rosszul kilépő Somogyi mellett lőtt a hálóba, 1-0. Majd az 51. percben Torvund eladott labdája után Bartha László verekedte be magát be a 16-oson belülre, Murka Benedek ütközött vele, 11-es! A büntetőt Daru Bence biztosan lőtte a bal alsóba, 1-1. A 60. percben a korábbi csákvári csatár egy baloldali szabadrúgás után középről belepiszkált a labdába, amely a jobb kapufáról pattant a hálóba, 1-2. A 72. percben ismét Vaskó villant, Fejős Áron felívelésébe tette bele a lábát, a labda behullott Somogyi mellett a hálóba, 2-2. A 89. percben megbosszulta magát a Csákvár szellős védekezése, Kosznovszky Márk 18 méteres lövése kötött ki a bal felsőben. 2-3.