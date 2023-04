- Ahhoz képest, hogy teljesen újonc volt a csapat a ligában, sokan tamáskodva fogadták, amikor egy interjúban végcélként a bajnoki döntőt célozta meg, honnan ez a hit, ez a hallatlan önbizalom?

Annak idején, amikor Kaposváron 15 évesen felkerültem a felnőtt csapatba, amely akkor már többszörös magyar bajnok volt. ahogy beléptünk az öltözőbe azt a fajta mentalitást tanították, hogy bajnoknak és kupagyőztesnek kell lenni! Én benne ragadtam ebbe 15 évesen, ezeket többször átéltem és tudom azt, hogy csak így érdemes elkezdeni egy bajnokságot, nem úgy hogy csak maradjunk bent. Számomra bennmaradás az nem jelenti a célt.

- Néhány játékos kivételével az Extraligában teljesen rutintalan gárdaként hétről-hétre bizonyított a társaság, azt lehetett látni, hogy szinte a nulláról felépítve egy olyan csapat jött létre – beleértve a szakmai stábot és a kiszolgáló személyzetet is - amely nagy tettekre lehet képes!

Amennyiben azt nézzük, hogy tavaly egy osztállyal lejjebb voltunk és most pedig az Extraligában ott lehetünk a bajnoki döntőben azt gondolom itt olyan tettet vittünk véghez, amely párját ritkító és ilyen a korábban nem történt. Nagyon jól dolgozunk, mind a klub, mind a stábtagok, egy a célunk, hogy minél jobbak legyünk, és tehetséges gyerekeket ki tudjunk nevelni Fehérvárról. Ehhez persze nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan felnőtt csapatunk, amely évről évre oda tud érni egy-egy döntőbe.

- Úgy fogalmazott korábban, hogy szereti a kihívásokat, mégis mekkora kihívás volt szakmailag a fináléba kormányozni ezeket a legényeket?

Vissza kell kanyarodni a tavalyi szezonhoz, amikor először leültem beszélgetni a társasággal egy kávéra, ott realizáltam, hogy én hová is jöttem. Ezeknek a srácoknak a jelentős része teljesen hobbista volt, fogalmuk nem volt arról mi az a mentalitás, valamint az elhivatottság. A két év alatt kőkemény munka volt, hogy megtanítsam számukra az általam képviselt gondolkodásmódot, és be is bizonyítsam, hogy tud ez működni. Ehhez természetesen az is kellett, hogy sorra nyerjük a mérkőzéseket, és ők is elhiggyék, amit én próbáltam nekik felvázolni. Ez volt a legnehezebb, igaz kell hozzá a szakmai tudás is, és az edzések, de a szemléletváltás volt a legfontosabb, hogy tudomásul vették, eddig amatőrök voltak és onnan eljutottak egy bajnoki döntőig.

- Azt lehetett látni a vonal mellett, hogy ezer fokon ég, jó volt látni, hogy a csapat egyik ásza Redjo Koci egy sikeres ütés után a nyakába ugorva ünnepelt!

Én játékosként is rettentően emocionális voltam, ezeket a meccseket ugyanúgy élem meg, mintha a csapatban játszanék. Talán ez az a plusz, amit hozzá tudok tenni, és megmutatni azt, hogy ez csak így tud működni. Érzelmek nélkül nem lehet egy ilyen mérkőzést lejátszani! Ez azt is mutatja, hogy ezek a gyerekek nagyon együtt vannak kémiailag és kohézióban egyaránt.

- Senki nem gondolta azt, hogy négy meccs elegendő lehet ahhoz, hogy túljussanak a Barcikán, mi volt a döntő ebben a párharcban, amelynek, mint tudjuk korántsem a MÁV Előre volt a favoritja?

A barcikai meccs előtt két nappal megírtam a mentál trénerünknek, hogy ki fogunk kapni utána pedig megnyerjük mind a hármat. Ez így is lett! Én tudom azt, hogy mit dolgoztunk augusztus óta, tisztában vagyok azzal, hogy ezek a gyerekek mennyi munkát raktak bele. Egyetlen egy dolog van, amely az ő részükről hiányzott az a tapasztalat, hiszen ők még életükben nem játszottak ilyen mérkőzést. Tudtam azt, hogy ezt a stresszt le tudják vetkőzni, de az volt a kérdés mikor? Tisztában voltam azzal is, hogy erre az első mérkőzése rá fog menni. Biztos vagyok benne, hogy amit eddig csináltunk az kifizetődik, mert akkor nem itt lenne a helyünk.

- Hogyan tovább, mennyi idejük lesz felkészülni a döntőre, kaptak a játékosok némi pihenőt? Mentálisan, vagy fizikálisan kell még rátenni egy lapáttal a finálé előtt, ahhoz, hogy még nagyobban alkossanak?

Kapott a csapat két nap pihenőt, de utána munkába álltunk és innentől kezdve meg sem állunk vasárnapig. Kizárólag mentálisan kell még rátennünk egy lapáttal, másról már szó nem lehet, fejben és fizikálisan is stabilak vagyunk, várjuk a döntőt.

- Sok választási lehetőség nem volt, illetve nem kívánsághangverseny, a Kaposvárral találkoznak a döntőben, hogy érzi lesz sanszuk ellenük, dacára annak, hogy a Pénzügyőr ellen eléggé elkapták a fonalat?

Én inkább azt vettem észre, hogy a Pénzügyőr vesztette el a hitét, egy olyan csapat állt szembe a Kaposvárral, amely képtelen volt játszani. Mi ennél száz százalék, hogy nagyobb ellenállást fogunk mutatni!