„El szeretném mondani, hogy én álltam fel a vezetőedzői pozíciómból, mivel az utolsó Ikarus elleni mérkőzésünk után kilátástalannak láttam a csapat körül kialakult helyzetet, ezáltal a jövőmet is. Három évvel ezelőtt azért jöttem a mányi felnőtt csapathoz - sok profi futballban eltöltött év után - ismerve a közeget, hogy céljainkat - rövidtávon megyei egy stabil középcsapat, hosszabb távon az NB III-ban való szereplés - közösen meg tudjuk valósítani. Erre

a vállalásomra megerősítést kaptam, ezért vágtam bele az amatőr futballba. Az építkezést teljesen nulláról kellett kezdenünk, mivel a keret nagy része nem vállalta a magasabb osztályt a megye kettes bajnokcsapatból. Így különböző helyről, de főleg Budapestről 17 új játékost, többségében fiatalokat, volt akadémistákat igazoltunk le - Veress László segítségével, aki a csapat oszlopos tagja volt, és a mindennapi munkámat nagymértékben segítette - akik még csak barátkoztak a felnőtt futball légkörével. Olyan jól sikerült összehoznunk a keretet, hogy a részsikereken kívül (a Móri SE, és a Főnix FC ellen aratott győzelmek) a bajnokság felénél hatodikként fordultunk, teljesen lőtávolban a dobogótól. Végül a 9. helyen fejeztük be a pontvadászatot fiatal csapatunk hullámzó teljesítményének köszönhetően.

Már az első olyan évünkben, amely építkezéssel telt, sikerült stabil megye egyes csapatot kialakítanunk. Bíztam benne, hogy a folytatás is hasonlóan alakul, viszont érezhető volt, hogy a második évben – a 2022/23-as bajnokság elején- annak ellenére, hogy két győzelemmel rajtoltunk, sem az igazolások, sem a profi szemléletünk nem találkozott a mányi vezetés elképzelésével. Ennek ellenére ősszel sikerült azon a szinten teljesítenünk, mint az előző bajnokságban. A mélypontot a téli felkészülésünk jelentette. A bajnokság kezdetéig felkészülési mérkőzéseken kívül elvétve volt lehetőségünk edzéseket tartani, azokat is kézilabda méretű pályán. A kialakult helyzetre való tekintettel több játékos is vagy eligazolt, vagy abbahagyta a labdarúgást. Ezáltal megszűnt az a kohéziós erő, amivel előtte folyamatos volt a fejlődésünk. Ennek ellenére köszönettel tartozom Varga Mihálynak a lehetőségért, illetve a szurkolóknak, akik folyamatosan támogattak minket és hétről hétre erősítették a hitünket.”

További sok sikert kívánok a Mány labdarúgó csapatának!

Tisztelettel:

Pál Zoltán, Veress László