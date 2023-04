Stopira már a hetedik percben vezetést szerzett a Vidinek a Fradi otthonában, majd az egyértelmű, s olykor nyomasztó fölényben futballozó hazaiak a csereként beállt 17 esztendős Ifj. Lisztes Krisztián révén fordítottak. Azonban a fehérváriak a végsőkig harcoltak, s pontot szereztek, mert Jehven Makarenko kiegyenlített.

A 2-2-es döntetlent követően a Vidi ugyan nem lépett előbbre a tabellán, sőt, az Újpest meg is előzte, így a tizedik. Azonban az Üllői úton megszerzett pontért dicséret illeti az együttest. Megharcoltak érte, s ezt a svéd vezetőedző, Bartosz Grzelak is értékelte.

- A játékosaim moráljával maximálisan elégedett vagyok. Mindenki tudja, hogy az előző időszakban miken ment keresztül a klub. Nem csak a vezetésünk megszerzéséig játszottunk jól, de 2-1-es hátrányban sem adtuk fel és sikerült vesztett helyzetből is felállnunk. Az érzéseim viszont vegyesek - fogalmazott Bartosz Grzelak a meccs utáni sajtótájékoztatón a Groupama Arénában. - Nem vagyok vak, nem véletlen az, hogy az FTC az első helyen áll, mi pedig az alsó házban helyezkedünk el. Ezzel együtt azonban úgy gondolom, hogy megszerezhettük volna a három pontot és mivel ez nem sikerült, ezért csalódott vagyok. Összességében azonban megbecsülendő az az egy pont, amit az FTC otthonában szereztünk. Fontos számomra, hogy a labdás játékszituációkban dominálni tudjunk. A második hazai gól előtt Csongvai megpróbálta megjátszani a labdát, sajnos a hibák a legnagyobb játékosokkal is előfordulnak. Ettől függetlenül biztos vagyok abban, hogy Csongvai előtt nagyszerű jövő áll és ezt neki is elmondtam. Makarenko nagyon keményen és szorgalmasan edz és bár már nem 18 éves, az az ember érzése, hogy folyamatosan fejlődni szeretne. Ami elmúlt, arról nem érdemes többet beszélni. Számomra minden kerettag fontos, ők alkotják a csapatot, amiből a legtöbbet szeretnénk kihozni.

Forrás: molfehervarfc.hu/Székelyhidi Balázs

A korábbi Fradi-legenda Lisztes Krisztián fia, az ifjabbik Krisztián duplázott. Csercseszov higgadtan értékelt.

- A lefújás után gratuláltam a két gólt szerző fiatal Lisztes Krisztiánnak és azt is mondtam neki, hogy maradjon két lábbal a földön ezután a meccs után, ez nagyon fontos. Számomra nem számít az, hogy melyik játékos hány éves. Bízom benne, hogy innentől kezdve sérülés nélkül, folyamatosan velünk tud majd dolgozni Krisztián - mondta a Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov. - Ha már a fiataloknál tartunk, a második csapatunk is tele van tehetséges fiatalokkal. Nem számít, ki hány éves, meg kell adni nekik a bizonyítási lehetőséget, aztán már csak rajtuk múlik, tudnak-e élni vele. A félidőben úgy láttam, nehéz cserélnünk, sok a sérültünk, ettől függetlenül a két csere nagyon jól segítette a csapatot. A végeredménnyel nem, de a csapat játékával elégedett vagyok.