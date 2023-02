A Kisvárdától elszenvedett vereséget követően az NB I-es tabella hátsó régiójában tanyázó Békéscsabai ENKSE vendégeként próbált javítani a DKKA. Rapatyi Tamás lányai tudták, hogy a viharsarkiak minden csatára úgy indulnak, hogy előtte vért isznak, legutóbb Siófokon nyertek a lila-fehérek.

A csabai Előre a Kohászt is hamar kioltotta. Háromgólos vezetést kovácsoltak a hazaiak, mire a dunaújvárosi egylet betalált végre. Ez a hetedik percben történt, s a játékrész derekára is csupán két találatnál járt a támadásban rendkívül harmatos Kohász. 10-3-as hazai vezetésnél rendezte kicsit a sorokat a DKKA, Poczetnyik, Arany és Farkas révén csökkentette négyre hátrányát (11-7). Rövid ideig tartott a fellángolás, mert az újabb, támadásban vétett hibákból könnyű gólokat szerzett a Békéscsaba, s már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, 19-11.

Óriásit kellett volna fordulnia a széljárásnak a Viharsarokban ahhoz, hogy a Fejér vármegyeiek felkapaszkodjanak, de miután a csabaiak koncentráltan védekeztek, nem volt esélyük a vendégeknek. Az Előre tovább növelte előnyét, a 39. percben 23-14 volt az állás. Ekkor kapott erőre kissé Rapatyi Tamás együttese, visszajött a meccsbe, három gólra zárkózott, de aztán jött egy újabb hullámvölgy, s a 45. minutumra ismét nyolc gól volt a két csapat között. Nem adták fel azonban a küzdelmet még ekkor sem az újvárosi lányok, Arany, Kazai, Lakatos, valamint Szalai találataival megfelezték hátrányukat az 53. perchez érve (28-24). A Békéscsabai ENKSE azonban a végjátékban végig tisztes távolban tartotta a Kohászt, s megőrizte előnyét a végső dudaszóig.

A DKKA a tabella 10. helyén áll, 12 ponttal.

Papp Bálint, a Békéscsaba vezetőedzője: – Egyben volt a csapat, sikerült biztos előnyt kialakítanunk a szünetre. Csapatként küzdöttünk végig, és most már a külső zónákból is eredményesek vagyunk.

Rapatyi Tamás, a Dunaújvárosi Kohász KA trénere: – Hiányzott a tempó, rossz volt a támadásszervezés, nagyon kevés gólt lőttünk. A sorsdöntő pillanatokban mindig elkövettünk egy buta hibát.

JEGYZŐKÖNYV

Eubility-Group-Békéscsabai ENKSE – Dunaújvárosi Kohász KA 31–27 (19–11)

Békéscsaba, 900 néző. V: Bóna, Földesi

Békéscsaba: Razum – Horváth G. 2, Lanistanin 10 (5), Bucsi 4, Mayer Sz. 1, Gyimesi 5, Hajtai 4. Csere: Madera-Domokos (kapus), Giricz L. 4, Andróczki 1, Termány, Török F., Vámosi. Edző: Papp Bálint

DKKA: Bartulovic – Szalai B. 5, Borgyos 1, Weisheitel, Nick 1, Horváth Petra 1, Fodor N. 1. Csere: Oguntoye (kapus), Arany R. 4, Farkas J. 8, Krupják-Molnár 2 (1), Poczetnyik 2, Kazai 1, Lakatos P. 1. Edző: Rapatyi Tamás

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1