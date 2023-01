A georgiai válogatott csatár fegyelmi vétség miatt került ki a Vidi NB I-es együttesének keretéből és már az őszi idényt is az NB III-as csapatnál fejezte be. A fehérváriak Újpest elleni, vereséggel zárult hazai bajnokiját követően Zivzivadze korábbi csapata, a lilák szurkolóit köszöntötte, majd újpesti mezben hagyta el a pályát. A MOL Fehérvár FC vezetősége az élvonalbeli gárda gyenge szereplése okán sem változtatott álláspontján: Zivzivadze nem maradhat. S nem is maradt a 2022-23-as szezonban egy gólt, 72 fehérvári tétmérkőzései során 21 találatot jegyzett csatár.

Budu Zivzivadze a korábban szebb napokat látott német Karlsruher SC alakulatához szerződött, ahol két és fél éves szerződést írt alá a 28 éves támadó.