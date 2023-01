16 mérkőzésen négy gólt szerzett a MOL Fehérvár FC Kecskeméten kölcsönben futballozó támadója az ősszel. Szabó Levente a KTE második legeredményesebb játékosa volt a félszezonban, azonban a Vidi visszarendelte, s most korábbi sikerei helyszínén néhány héttel ezelőtti harcostársaival néz farkasszemet.

– Nagyon jó lesz visszatérni Kecskemétre a csapattársak és a szurkolók miatt is. Várom már a mérkőzést nagyon. Nincs bennem semmi drukk, azért, mert épp korábbi csapatom ellen játszom. Többször előfordult már, hogy régebbi együttesem ellen kellett harcba szállnom. A kilencven percre félreteszem, hogy barátaimmal, ismerőseimmel állok majd szemben. Él a kölcsönös tisztelet, de a mérkőzés alatt nincs barátság – mondta a Vidi 23 éves támadója, Szabó Levente. – Természetesen beszélgettem a korábbi csapattársaimmal a héten, de a meccsről konkrétan nem váltottunk szót.

A 189 centis csatár Zivzivadze kereten kívülre helyezése után került vissza a Vidibe. A piros-kékekkel dolgozta végig a felkészülést.

– Úgy érzem, lépett előre a csapat a télen. Az erőnlét terén mindenképp hasznos volt a munka a bajnoki szünetben, keményen dolgoztunk, mindenki beletette a melót. Most már csak finomítunk, s teljes erőbedobással szállunk harcba vasárnap.

A posztért vívott házi párbajban is harcra kész a székesfehérvári születésű támadó. Nincs könnyű helyzetben, hiszen szinte az összes fehérvári gólt Kenan Kodro szerezte a felkészülési mérkőzések során, azonban egyszer, az utolsó, Radnicski Belgrád elleni összecsapáson Szabó Levente is betalált.

– Mindenképpen állok a verseny elébe. Jó formában érzem magam, számomra is jól sikerült a felkészülés, örülök, hogy a gól is összejött. Persze, az edzőmeccseken az eredmény másodlagos, de mindig jó, ha nyer a csapat, mert az megalapozza a hangulatot. egyénileg és csapatszinten is megvalósítottuk azt, amit elterveztünk. Nem érhet minket meglepetés szerintem a nyitányon.

Huszti Szabolcs és segítője, Toldi Gábor már az ősz utolsó hat meccsein is rávilágítottak, milyen csapatot szeretnének faragni a Vidiből. Változnia kell a csapatnak.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a nyolcadik nem az a pozíció, amire a Fehérvár méltó lenne. Ez nem tükrözi a csapat kvalitását. Azon leszünk, hogy minél előrébb végezzünk. Meccsről-meccsre kell haladnunk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy hol vagyunk most, és hol lenne a helyünk. Minden héten ebben a szellemben megyünk fel a pályára.

A Vidiben korábban egy bajnoki találatot jegyző csatár szerint egyre jobb a kohézió az öltözőben.

– Láttam a Vidit, tisztában voltam az őszi eredményekkel. Kivétel nélkül mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a Fehérvár nem ebbe a régióba tartozik. Beilleszkedtek az új játékosok is, a hangulatra nem lehet panasz, most teljesíteni kell!