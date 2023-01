Az újonc KTE volt a 2022-23-as élvonalbeli bajnokság meglepetéscsapata ősszel. A lila-fehérek 16 meccsből hatot nyert, s csupán kétszer kapott ki, a Mezőkövesdtől és épp a Viditől szenvedtek vereséget a kecskemétiek. Vagyis fűthette a visszavágás vágya a hazaiakat, no meg az a tény is tüzelhette őket a forduló zárómeccsén, hogy a Kisvárda megelőzte őket vasárnap estére. Huszti Szabolcs, a fehérváriak mestere nyugodt szívvel várta az összecsapást, mert biztos volt benne, akit pályára küld a Széktói Stadionban, egytől-egyik tűzbe mennek a sikerért.

A Vidiben máris a kezdőben kapott helyet a télen érkezett norvég középpályás, Tobias Christensen, mondjuk ebben nem volt semmi meglepő. Nego Loic hiánya azonban némiképp igen, a francia-magyar szélső izomsérülés miatt nem került keretbe, s nem volt a kispadon sem Funsho Bamgboye, akiért a hírek szerint több csapat is bejelentkezett.

Bátran kezdett és határozottabban futballozott a Kecskemét az első tíz percben, egy szöglet nyomán mindenki előtt elsuhant a labda, majd egy kapu elé lőtt szabadrúgás alkalmával kecskeméti láb ugyan nem ért a labdához, Kasper Larsen zárt vissza, s a combjáról pattant szögletre a labda. A sarokrúgásból nem veszélyeztetett a KTE, azonban Nagy K. jobbról küldte volna középre a labdát, ami lecsúszott, így kellett a léc alól kiütnie Kovács Dánielnek. Belényesi szándékos kezezése felett szemet hunyt Pintér játékvezető, a reklamáló Kastratit azonban sárgával „díjazta”, s a paparikás zavart használta ki Horváth Krisztofer, aki zavartalanul gyalogolt az ötösig balról, Kovács Dániel védte az éles szögből leadott belsőzését. Az olasz Serie A-ban három mérkőzésen is szerepet kapott Horváth többször is megforgatta a fehérvári védelmet, de tulajdonképpen a teljes kecskeméti együttes, mint csapat volt nagy falat a Vidinek. Kis területen, egyérintős trükkökkel játszották át kínosan simán a fehérvári védelmet, a piros-kékeknek szerencséjük volt azonban, hogy a lövések nem találtak célt. Egészen a 33. percig. Szuhodovszki robogott el a bal oldalon, remekül ívelt a hosszú oldalra, ahol Nagy Krisztián teljesen zavartalanul dőlhetett rá a labdára, s jobb külsővel káprázatos gólt ragasztott a jobb felső sarokba, 1-0. Nagyon hamar érkezett azonban a válasz. Szinte a középkezdés után szöglethez jutott a Vidi, Dárdai ívelt középre, Kasper Larsen pedig hat méterről csúsztatott a kapu jobb oldalába, 1-1.

Egyik szakvezető sem változtatott a szünetben, azonban mintha a Vidi szállt volna játékba nagyobb elánnal. Kastrati jó ütemben passzolt középre, Dárdai Pál ballal felpörgette a labdát, jobbal pedig egyből tüzelt 16 méterről, Varga Bence védett a bal alsó előtt. A 60. percben frissített Huszti Szabolcs, hármat is cserélt, Fiola mellett játékba dobta a hondurasi válogatott Deybi Florest és a kelcseméti őszi kölcsönben négy gólt szerzett Szabó Leventét. Egyértelműen dominált a Fehérvár, de nem jelentett veszélyt a hazai kapura. S ez volt a Vidi veszte, mert a 78. percben a semmiből szerzett újra vezetést a KTE: Szuhodovszki Soma 14 méterről, dropliból vágta a labdát ballal a jobb sarokra, 2-1. Az utolsó percekben hősiesen őrizte előnyét a Kecskeméti TE, így a MOL Fehérvár FC pont nélkül kezdte a tavaszt, s továbbra is közel van a kiesőzónához.

JEGYZŐKÖNYV

Kecskeméti TE – MOL Fehérvár FC 2-1 (1-1)

Kecskemét, 2537 néző. Vezette: Pintér Csaba (Albert, Csatári)

KTE: Varg B. – Nagy K., Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró – Horváth K. (Meszhi, 77.), Szuhodovszki (Katona M. 90.), Nikitscher – Katona B., Tóth B. Edző: Szabó István

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Bese (Fiola, 59.), Larsen, Stopira, Heister – Pokorny (D. Flores, 59.), Christensen – Kastrati (Schön, 80.), Houri (Szabó L., 60.), Dárdai – Kodro. Edző: Huszti Szabolcs

Gól: Nagy K. (33.), Szuhodovszki (78.) ill. Larsen (35.)

Sárga lap: Nikitscher (13.), Horváth K. (41.) ill. Kastrati (15.), Christensen (63.), Heister (93.)