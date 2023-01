A gárda gyűjtést rendezett a négylábúaknak, és nem kevesebb, mint 140 kilogrammnyi minőségi kutyatáppal állítottak be a menhelyre. A gazdára váró négylábúak önfeledten szaladgáltak a játékosok között és meg is kapták tőlük a simogatást, jutalomfalatot, és a jó szót. Remek hangulatú órát töltöttek Mányon, ahol télen rájuk a jó idő beköszöntével egyre több kutya válik hontalanná. Salamon Zsuzsanna elmondása szerint előfordult már, hogy több mint 50 ebről kellett gondoskodniuk, nem egyszer ideiglenesen a saját otthonukba is költöztetve őket.