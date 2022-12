A Magyar Öttusa-szövetség képviselői mellett a fehérvári egyesület vezetői, edzői, versenyzői is részt vettek a Volán Fehérvár évbúcsúztató vacsoráján. Melyen a város alpolgármestere köszönetet mondott minden volánosnak.

– Az idei év sem volt könnyű, a koronavírus okozta nehézségek után most a gazdasági, energia- és egyéb más válsággal kell megküzdenünk. Ez a sportegyesületekre is kihatott. Az öttusa életében az ötödik szám kiválasztásával speciális év volt az idei – mondta Mészáros Attila alpolgármester.

Színvonalas Európa-bajnokságot rendezett az egyesület a szövetséggel közösen Székesfehérváron, s Demeter Bence újabb érmei mellett a fiatalok is bontogatják szárnyaikat a Volánban.

– Erős bástya, zászlós hajó, az egyik legmeghatározobb magja a magyar öttusának a Volán Fehérvár – jelentette ki Gallai István, a MÖSZ főtitkára. – Fontos partneri kapcsolatban állunk az egyesülettel és a várossal, ami a versenyrendezésben formálódik. Nehéz év volt, de a következő sem lesz könnyű, azonban dereng a fény az alagút végén.

A szakosztály vezetője, Vörös Zsuzsanna nyíltan beszélt kétségeiről.

– A covid vége és Kovács Sarolta olimpiai bronzérme után azt gondoltuk, hogy nagyon jó évünk lesz, nem csak sikerekben, hanem anyagiakban is gazdag lesz. Összességében jól zárult az év, de a fényt az alagút végén én még szürkének látom, sok bennem a kérdőjel. Ezekre 2023-ban kapunk választ. Felnőtt és utánpótlás korosztályokban is helyt álltak a versenyzőink. Világkupázni tudtak a fiaink, Demeter Bence beverekedte magát a felnőtt keretbe és érmekkel tért haza az Eb-ről és a világbajnokságról. Büszke voltam rá, hogy három- és négytusában is részt vettünk Eb-n és vb-n – mondta Vörös Zsuzsanna, aki Mészáros Attilával közösen díjazták a klub kiemelkedően teljesített versenyzőit.

Az év férfi versenyzője: Demeter Bence.

Az év utánpótlás női versenyzője: Gyugyi Laura.

Az év utánpótlás férfi versenyzője: Csák Milán.

Az év reménysége: Szécsi Nemere.