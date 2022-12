Szüksége lett volna a pontokra Kevin Constantine együttesének, hiszen az előző három találkozón nem termett sok babér a kék-fehéreknek. A keretbe visszatért Tim Campbell, így hátul erősödött a Fejér megyei alakulat. A találkozót a bécsiek kezdték sokkal jobban, az első percekben leginkább Roy kapuja előtt volt a pakk, de a hátsó alakzat jól tartotta magát. A Volán támadásban nem talált a ritmust az elején, sok volt a pontatlan passz a korongkihozataloknál. Az első komolyabb próbálkozásra tíz percet kellett várni, akkor az első sor veszélyeztetett, Campbell, majd Leclerc is megtornáztatta Starkbaumot. Pár perccel később már nem hibázott a francia támadó, Kuralt korongszerzése után Leclerc lőtte ki a jobb alsót, 0-1.

A második játékrészt jobban kezdte a Fehérvár, Starkbaumnak többször is hárítania kellett. Három perc után a fölény újabb Fejér megyei gólt eredményezett, egy sarokban megharcolt korong középen egyedül érkező Bartalis elé került, aki a kapussal szemben állva nem hibázott, 0-2. Később Stipsicz kiállítása nyomán emberhátrányba került a Volán, a fór felénél közelről betuszkolták a hazaiak a korongot Roy kapujába, de az esetet megvideózták. Közben O’Brian és Nilsson Sarauer segítségével rakott rendet a ketrec előtt, a találatot végül megadták a bírók, 1-2. A kakaskodásból emberhátránnyal jött ki a Fehérvár, és az újabb fórban Zimmer révén egyenlítettek a hazaiak, 2-2. Bár öt öt ellen nem mozgott rosszul az AV19, a játékrész végén ismét a Bécs talált be, Zimmer volt ismét eredményes, 3-2.

Az utolsó etap egy-egy kiállítás indult mindkét oldalon, de egyik csapat speciális egysége sem tudott túljárni a kapusok eszén. Később kétszer is öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, de nem sikerült egyenlíteni. Ellenben kicsivel kevesebb mint négy perccel a rendes játékidő előtt igen, Terbócs indult meg szépen a szélen, védőjét lerázta két szép csellel, majd a kapust is átverve a hálóba emelt, 3-3. A maradék időben nem született újabb gól, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás elején majdnem egy fehérvári védőről ment be saját kapujába a pakk, Roy résen volt. A nagy ijedtségben pedig Stipsicz lódult meg, és pontos lövésével eldöntötte a bónusz pont sorsát, 3-4.

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 3-4 (0-1, 3-1, 0-1, 0-1) – hosszabbítás után

Gsz.: Hartl Zimmer (2), ill. Leclerc, Bartalis, Terbócs, Stipsicz