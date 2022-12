Hirt Károly a 2022-es esztendőt is rendkívülinek, szokatlannak nevezte a korábbi Bregyó közi helyszín helyett a Széphő Zrt. előadótermében tartott évzárón.

– Szokatlan volt ez az év a háború és a gazdasági nehézségek miatt. A sport arra tanít, hogy a nehézségeket le kell kűzdeni. Voltak ugyan hiányosságok, sérülések, formahanyatlások, ennek ellenére 24 bajnoki címet, 22 második helyezést, és 11 bronzérmet szereztek versenyzőink a különböző országos bajnokságokon – fogalmazott az ARAK elnöke.

Az atlétika-szakosztály négy sportolója kontinensviadalokon vett részt, Kerék Patrik és Trenka Ádám az EYOF-on; Kerék és Mészáros Balázs az U18-as Európa-bajnokságon szerepelt, utóbbi 7. lett; Mohai Regina pedig U20-as vb-re teljesített szintet, utazni azonban nem tudott.

– Büszkék lehetünk az eredménysorra, de elégedettek semmiféleképpen sem. Ha elfogadjuk, hogy utánpótlásakadémia vagyunk, büszkék vagyunk azokra, akik az utóbbi években elhagytak minket, kívánjuk, hogy Endrész Klaudia, Takács Boglárka, Mátó Sára, s most majd Mohai Regina is eredményesek legyenek – tette hozzá Hirt Károly.

Az egyesület az újraformált ARAK Aktív programban egy hónap alatt 1500 iskolás gyermek képességeit mérte fel, lehetőséget teremtve az utánpótlásbázis növelésére. A szűkebb forrásokat hatékonyabban kívánja felhasználni az egyesület, a jövőben azon versenyzőket segíti inkább, akik akarnak s jól tudnak sportolni.

Az ünnepélyes évzáró keretében a csapatban elért sikerek birtokosait, majd a 13 egyéniben eredményes sportolót díjazta az ARAK.



Az ARAK díjazottjai 2022-ben: Antal Hanga, Balázsik Dávid, Bartha Sára, Blaumann Marcell, Bodnár Lili, Bolla Gergő, Czéh Tamás, Czifra Lilla, Csornai János, Fliszár Levente, Gimesi Kata, Gombolai Nóra, Grubits Liliána, Horváth Katalin, Kerék Patrik, Kertész Kálmán, Kertész Torda, Kovács Bence, Kovács Endre, Kovács Kristóf, Langmár Kata, Mészáros Balázs, Mészáros Luca, Mohai Regina, Ódor Balázs, Palánkai Szonja, Ritter Lola, Skoumal Zalán, Szabó Dániel, Szabó Gréta, Tárkányi Abigél, Tatai Bulcsú, Tatai Zalán, Trenka Ádám, Varga Botond.