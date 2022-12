Jó formában várhatja a találkozót Kevin Constantine együttese, hiszen a legutóbbi két bajnokin öt pontot gyűjtöttek Háriék. Fontos lenne az újabb győzelem péntek este is, hiszen a tabellaszomszéd bécsiek érkeznek a Raktár utcába, a két csapatot öt pont választja el egymástól, de a hetedik helyen tanyázó Fehérvár két találkozóval többet játszott. A kék-fehérek két pontra vannak a hatodik pozicíót elfoglaló Klagenfurt mögött, így tarani kell a lépést az elejével.

– Bár nem volt tökéletes mérkőzés, de mindig jó úgy nyerni, hogy még gólt sem kapunk – utalt Kiss Dávid a Graz ellen aratott 3-0-ás sikerre. –Emberelőnyös geységünk eredményes tudott ezúttal is lenni, öt az öt ellen is kontrolláltuk a játékot, remélhetőleg visszatalálunk a sikerek útjára. Rövid időn belül ismét találkozunk a Béccsel, ami jó, hiszen kicsit még részletesebben bele tudunk menni, hogy melyek azok a specifikus dolgok, amelyekkel az adott csapat ellen készülünk. Kicsit playoff hangulatot teremt, hiszen tudjuk, hogy mire számíthatunk az ellenféltől. Friss emlékekkel mehetünk bele a mérkőzésbe, a jó dolgokat tovább kell vinni, például, hogy kétgólos előnyre tettünk szert idegenben. Arra figyelnünk kell, hogy a Bécs nem szereti, ha kemény fizikális játékkal áll szemben, ők szeretik a fizikai játékot, de csak akkor, ha nem rajtuk érvényesítjük. Ki tudnak billenteni a ritmusból, a legutóbb is két fölösleges kiállítás után tudtak visszajönni a mérkőzésbe. Fegyelmezettnek kell maradunk.